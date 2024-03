Tallulah, la hija de Bruce Willis, habla sobre su diagnóstico de autismo y su lucha contra la anorexia

Tallulah, la hija de los reconocidos actores Bruce Willis y Demi Moore, recientemente reveló que fue diagnosticada con autismo a los 30 años.

Compartió un video de su infancia, abrazada por su padre mientras este concedía una entrevista en una alfombra roja, con la frase: “Dime que tienes autismo sin decirme que tienes autismo”.

En las imágenes, se la ve acariciando el rostro de Bruce, un poco distraída de lo que está ocurriendo, mientras él habla con el periodista.

Inmediatamente, algunos de sus seguidores comenzaron a preguntarle si contaba con el diagnóstico desde su niñez. Tallulah explicó entonces que era la primera vez que hablaba públicamente sobre el tema y reveló: “Lo descubrí en 2023 y cambió mi vida”.

LEA MÁS: Hija habla sobre enfermedad de Bruce Willis: ‘Mi papá estaba luchando en silencio’

En otro comentario del mismo posteo, Tallulah se definió como “neurospicante”. Este término es una variante de “neurodivergente”, un concepto relacionado con la idea de que la diversidad en las características humanas aparece como resultado de variaciones en el campo neurológico. El término fue concebido por miembros de la comunidad autista para referirse a sí mismos y se utiliza para evitar el estigma de los trastornos mentales. Sin embargo, el concepto también se usa para referirse a personas que padecen Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), trastorno límite de la personalidad o dislexia.

Esta no es la primera vez que Tallulah recurre a sus redes para hablar sobre su salud mental y física. Recientemente, reconoció que su recuperación de la anorexia fue en momentos “desordenada”.

También compartió fotos de su cuerpo antes y después, para mostrar hasta qué punto llegó antes de encarar el tratamiento. En 2022, mientras luchaba contra su anorexia, los médicos le diagnosticaron TDAH, depresión y trastorno límite de la personalidad. En aquel momento se encontraba en tratamiento en Driftwood Recovery, en Texas, Estados Unidos, y permaneció ahí durante cuatro meses, a instancias de sus padres.

Tallulah Willis reveló a través de los comentarios de una publicación en su cuenta de Instagram que fue diagnosticada con autismo en 2023.

En ese momento, Bruce Willis ya había recibido su propio diagnóstico de demencia frontotemporal. “Sabía que algo andaba mal desde hace mucho tiempo”, reveló Tallulah en un ensayo en primera persona que escribió en aquel entonces para la revista Vogue.

Cuando su familia se unió para apoyar a Bruce durante un momento difícil, Tallulah no pudo estar presente como le hubiera gustado, ya que estaba luchando con sus propias batallas internas. Admitió que no manejó bien la situación y que enfrentó la situación evadiendo y negando, algo de lo que no se siente orgullosa.

LEA MÁS: Hija de Bruce Willis conmovió a muchas personas al contar la realidad del famoso actor

Tallulah reconoció haber estado absorta en su imagen en Instagram mientras su padre luchaba en silencio. A pesar de sus sentimientos bloqueados hacia él, un discurso entre padre e hija en una boda a la que asistió la golpeó duramente al darse cuenta de que nunca tendría ese momento especial con Bruce.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.