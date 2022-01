Sinead O’Connor es hospitalizada luego de que su hijo de 17 años se quitara la vida

La cantante irlandesa Sinead O’Connor se internó de manera voluntaria en un hospital para ser tratada por la depresión que ha sufrido luego de que su hijo Shane, de 17 años, se quitara la vida a inicios de enero. Medios de comunicación y los fans de la artista han estado pendientes de su situación luego de que la intérprete publicara dos mensajes en Twitter que insinuaban que ella podría quitarse también la vida.

El jueves13 de enero por la tarde O’Connor escribió unos mensajes desagarradores en los cuales insistía en que debía de seguir a su hijo. Más tarde la propia cantante le contó a sus seguidores por la mima red social que estaba con la policía camino al hospital.

La carrera artística de Sinead O'Connor comenzó en 1986. El tema 'Nothing Compares 2 U' de 1990 la lanzó al estrellato. Foto: Archivo.

“He decidido seguir a mi hijo. No tiene sentido vivir sin él”, dijo sobre Shane, de 17 años, cuyo cuerpo fue encontrado el 7 de enero, un día después de que desapareció de la vigilancia de suicidio en un hospital irlandés, informó el medio The New York Post.

Las publicaciones de O’Connor siguieron en esa línea. “Solo me quedé por él. Y ahora se ha ido”, escribió. También se culpó por la muerte del joven, diciendo que ella era “un monstruo” y que le había hecho mucho mal a su familia.

“Dios me hizo mal. Así que me enviaré de regreso y encontraré a la única persona en esta tierra que realmente me amó”, agregó sobre su hijo.

Por último, luego de una hora de los tuits, la cantante le confesó a sus fans que iba de camino al hospital para buscar apoyo. “Estoy perdida sin mi hijo y me odio a mí misma. El hospital ayudará un tiempo”, publicó.

La cantante y el músico de folk irlandés Donal Lunny son los padres de Shane. Ella se ha casado cuatro veces y tiene otros tres hijos: Jake Reynolds, Roisin Waters y Yeshua Francis Neil Bonadio, informó The New York Post.

Busque ayuda: Si usted o alguna persona conocida ha considerado el suicidio, llame para asistencia al 9-1-1. Para niños, niñas y adolescentes está también disponible la línea 1147 y las adolescentes madres y sus familiares pueden recurrir al 800-2262626.