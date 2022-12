Simon Cowell, juez de ‘American Idol’, criticado por cambios en su rostro

Simon Cowell, el juez fundador de American Idol, quien además es dueño de la franquicia Got Talent, y creador de programas de talentos como The X Factor, recibió críticas en redes sociales luego de que apareciera con un cambio drástico en el rostro.

Resulta que el hombre de 60 años compartió en el Twitter de Britain’s Got Talent un video en el que anunció la convocatoria para los próximos artistas que quieran participar en el programa del 2023, pero en lugar de que los fanáticos prestaran atención a la información, la cara del empresario fue lo que se llevó los reflectores.

“Siempre digo en este programa, dos o tres minutos pueden cambiar tu vida. Y lo ha hecho. Y tal vez esta vez serás tú”, se le escucha decir. En el video se observa a Cowell con una notoria pérdida de peso, además de un blanqueamiento dental, asimismo algunos de los seguidores notaron botox en su cara. “¿Que le has hecho a tu cara amigo?”, fue uno de los comentarios. Debido a la cantidad de opiniones negativas, la cuenta decidió eliminar el video; sin embargo, alcanzó a viralizarse.

¿Qué le pasó a Simon Cowell?

Cowell admitió años atrás que sufría atracones de comida, por lo que solía tener malos hábitos de alimentación. Fue hasta el 2017 que luego de sufrir una caída decidió cambiar su vida radicalmente y comer saludable, situación que lo llevó a perder peso.

De acuerdo con The Sun, en el 2019, la celebridad bajó nueve kilos y habría externado que se sentía mejor de salud. “Mi memoria está mejor, me siento mejor, así que no me resultó difícil. Todavía puedo beber cerveza, así que estoy feliz”, dijo. En aquella ocasión su aspecto también se volvió un tema de conversación.

Con su cambio físico surgieron especulaciones con respecto a que utilizó una banda gástrica para bajar kilos, pero salió a desmentir las “acusaciones”. Otra polémica que rodeó la vida de Simon fue su adicción a los rellenos faciales, pero en el 2021 aseguró que le puso un alto.

Sus arreglos faciales no solo lo afectaron visualmente sino que también llegó a tener problemas con su hijo Eric de entonces 8 años, quien fue fruto de su relación con Lauren Silverman, esto, debido a que se ponía “histérico” cada que el actor llegaba irreconocible.

Cowell aceptó perder el control en esa época: “El otro día me encontré una foto de hace tiempo y verdaderamente no me reconocía. Parecía sacada de una película de terror”, dijo a The Sun. “Ya no tengo nada en mi cara. Ahora me limito a beber mucha agua y a comer de forma saludable”, afirmó.