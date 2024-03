Sheynnis Palacios hace revelaciones inéditas del mejor día de su vida

Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, continúa dando de qué hablar. Recientemente, la reina de belleza reveló detalles de sus vivencias durante la noche más importante de su vida: la final del certamen en el que resultó ganadora.

Para empezar, Sheynnis contó que la noche del 18 de noviembre, durante la final de Miss Universo, sufrió un ataque de ansiedad. La comunicadora se ha declarado abanderada de la salud mental y, por ello, habla desde su próxima vivencia.

Sheynnis Palacios visitó Costa Rica a finales de febrero para anunciar que la franquicia de Miss Universo en Costa Rica tenía nuevos dueños. (Marvin Caravaca )

“Justo me estaba dando un ataque de ansiedad porque me estaba empezando a mover hacia el futuro, pensaba en qué pasaría si contestaba mal, todos los memes que me iban a hacer. Todo eso fue en fracciones de segundo”, contó.

LEA MÁS: La esencia de Sheynnis Palacios: una entrevista exclusiva con la Miss Universo

En un video compartido en la cuenta de Miss Universo, Sheynnis también detalló cuál fue su momento favorito de la noche. La nicaragüense contó que su pasarela, sobre todo la de traje de baño que tanto dio de qué hablar por la calidad de sus giros, se convirtió en parte de lo más memorable.

“Siempre hice giros desde mi nacional (concurso de belleza de Nicaragua) y dije que evidentemente iba a hacer un giro en la final”, explicó.

En esta grabación, la nicaragüense de 23 años también confió uno de sus mayores temores de la noche: pensó que no pasaría al top 10, pues creyó que quien continuaría en competencia sería la representante de España, Athenea Pérez, que estaba detrás de ella.

Finalmente, habló del momento en el que fue declarada como la ganadora. “Pensé: esto es real, ¿es un sueño? Fue tan bonito ese momento”, declaró.

En microsegundos y en medio de su shock al asegurarse que había ganado, Sheynnis detectó que una cámara se acercaba a ella y pensó que su mamá la estaba viendo, por eso aprovechó para decirle: “Te amo, mamá”, recordó entre lágrimas.