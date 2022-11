Shakira y Piqué se empeñan en cerrar su acuerdo de separación lejos de los juzgados

La cantante colombiana Shakira y el futbolista español Gerard Piqué quieren evitar a toda costa que los términos de su separación se discutan en un juzgado. Así lo reveló el medio El Confidencial, que aseguró que los abogados de las dos celebridades trabajan de manera ardua para llegar a acuerdos, sin importar el tiempo que tarden.

De hecho, el diario español asegura que llegar a un juicio no es probable para las partes, por lo que esto “no ocurriría en ningún escenario”, pese a las múltiples polémicas que envuelve últimamente a la expareja, por el lanzamiento del sencillo Monotonía y el anuncio del defensor de retirarse del balompié.

El principal conflicto es que mientras la cantante aspira a vivir con sus hijos en Miami, Estados Unidos, el jugador está decidido a mantener su vida en España, también al lado de sus pequeños, y lejos de ser un punto medio, las personas cercanas a ambos apoyan sus ideas y les dan la razón.

La pareja tenía más de 10 años de relación y a inicios de este 2022 decidieron separarse. Poco después se supo que el defensor del Barcelona tenía una relación la joven Clara Chía, quien ya ha compartido con Milán y Sasha, los hijos de la pareja.

En una amplia entrevista exclusiva con la revista Elle, en setiembre, la colombiana dijo que en esta etapa de su vida la música ha sido trascendental para poder empezar su proceso de sanación.

“Ha habido días en los que he tenido que recoger mis pedazos del suelo. Y la única forma de hacerlo, de hacerlo de verdad, ha sido a través de la música. Ya sabes, realmente me gusta recomponerme y verme en el espejo y saber que soy mamá y que mis hijos dependen de mí.

“Pero también que tengo muchas cosas que decir. En aquellos días, cuando sentía que me faltaban las fuerzas, como si no tuviera piernas, esos días escribía canciones, y sentía que revivía y salía fortalecida. Es como una inyección de vitaminas. Hubo otras veces que el trabajo me asustaba, solo quería estar allí con mis hijos. Quiero decir, solo quería quedarme en la cama, acurrucada con mis hijos”, explicó la artista.

En medio de la separación, Shakira también ha tenido que afrontar los problemas de salud de William Mebarak , su padre. Esto ha registrado una tregua con Piqué,

Incluso, la madre de la artista, Nidia Ripoll, dijo que a pesar de que ahora es su exyerno, siguen siendo familia.