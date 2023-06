Shakira se enteró de la traición de Piqué por la prensa mientras su papá estaba en UCI

Conforme se calma el torbellino de polémicas que ha vivido Shakira en el último año, la colombiana asegura tener la mente “más clara” para conversar sobre las preocupaciones emocionales que ha sufrido.

El 26 de junio, la artista colombiana conversó con la revista People en Español y habló abiertamente sobre cómo la infidelidad de Gerard Piqué se mezcló con las preocupaciones de salud que sufrió su padre.

Shakira siempre ha manifestado que lo más importante en su vida es estar al servicio de sus padres, quienes la han apoyado incondicionalmente. (Tomada de Instagram: @shakira)

“Mi papá fue a Barcelona a consolarme cuando estaba consumida de tristeza por mi separación y estando allí, en la primera comunión de Milan, resultó gravemente herido en un accidente, lo cual me trajo la más grande de las preocupaciones”, contó.

En ese momento, que ocurrió a mediados del 2022, Shakira pasó su crisis mediática más grande. Después de 12 años de matrimonio, la colombiana anunció su separación de Gerard Piqué, con quien tuvo a sus dos hijos, Milan y Sasha.

Shakira y Piqué mantuvieron una de las relaciones más mediáticas de la farándula por más de una década. Sus hijos Milan y Sasha comparten la custodia de sus papás. Foto: GDA

“Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba”, recuerda la mujer nacida en Barranquilla en la conversación con la revista.

“Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”, confesó.

En la entrevista, la colombiana contó que se siente satisfecha luego que, después de casi un año desde ese polvorín mediático y de las congojas por la salud de su padre, la situación haya vuelto a la calma.

De hecho, al lado de la madre de Shakira, Nidia Ripoll, la familia pudo celebrarle a su padre sus 91 años. Actualmente, se siente feliz de que la urgencia que sufrió su padre no pasó a más y que las heridas sentimentales van cicatrizando.

“Su recuperación (la de su papá) ha sido muy dura y lenta, pero es un hombre maravilloso y un personaje entrañable para todos que nos sorprende siempre con su fortaleza. Eso me llena de fuerzas” agregó la intérprete de Te Felicito.

Esta entrevista se compartió mientras Shakira se encuentra de vacaciones en Costa Rica.

La intérprete de éxitos como Suerte y Te aviso, te anuncio se encuentra disfrutando de los paisajes y las bellezas costarricenses desde el miércoles 21 de junio, cuando arribó al país.

Además, la estadía de Shakira en Costa Rica coincide con el estreno de Copa vacía, su nuevo tema musical, el cual ha promocionado vestida como una sirena en redes sociales.

El tema, que interpreta junto al también colombiano Manuel Turizo, estará disponible a las 6 p. m. del jueves 29 de junio.