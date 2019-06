“Yo no tenía esa pelotita 15 días antes. Todo fue muy rápido, por ello la importancia de hacerse el autoexamen. Con los primeros resultados me intervinieron y me quitaron un testículo y me sometí a quimioterapia. Me dijeron que si quería no lo hiciera, pero que debía estar bajo supervisión. Preferí tomarla y gracias a ello ahora solamente tengo un 2% de que el cáncer vuelva, si no lo hubiera hecho el riesgo de que regrese sería de 40%”, explicó.