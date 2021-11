Sean, hijo de Jean Paul y Vica Andrade, tras la muerte de su papá: ‘Él siempre estuvo a mi lado’

Jean Paul Andrade —músico, productor audiovisual y de conciertos— le enseñó a todas las personas a su alrededor a vivir libremente mientras se hacía lo que se ama. Así lo recuerda Sean, su hijo, quien nació del matrimonio entre Jean Paul y la expresentadora Vica Andrade.

El productor, también conocido como John Paul Andrade, falleció este 22 de noviembre a causa del cáncer de estómago. La noticia fue confirmada por Sean, de 31 años, y quien siempre mantuvo contacto con su progenitor.

Sean Andrade, el hijo mayor de Jean Paul y Vica Andrade, recordó a su padre, quien siempre estuvo presente apoyándole y mostrándole cómo vivir bien. Radicado en México, el hijo vino a Costa Rica hace varias semanas para estar al lado de su papá.

“Tenía cáncer en el estómago. Vine a estar con él. Llegué hace como un mes a acompañarlo en este proceso. Estoy agradecido por haber estado presente junto a él. Es difícil, pero a la vez es lindo tener a la familia cerca en momentos difíciles”, comentó Sean, quien trabaja en cine, producción y fotografía.

Jean Paul Andrade En esta imagen se ve a Jean Paul Andrade (al fondo) haciendo música con sus hijos Sean (izquierda) y Noah (derecha). Foto: Sean Andrade para LN (Sean Andrade para LN.)

Sean Andrade dejó de vivir con su papá a los 14 años, sin embargo, la relación entre ambos siempre fue fraterna.

“Él siempre estuvo presente y a mi lado. Hablábamos y compartimos. Hacíamos música junto a mi hermano menor Noah (de 14 años)”, agregó Sean, de 31 años.

De su papá, Sean comenta que fue una persona maravillosa, inteligente y con inclinaciones muy marcadas al arte.

[ Murió Jean Paul Andrade, productor y primer esposo de Vica Andrade ]

“Fue una persona especial en la vida de quienes llegaron a conocerlo. Era demasiado creativo e inteligente. Adelantado a la época. Sé que tenía diferentes proyectos, trabajos de producción en diferentes programas. Siempre hablábamos de la vida y de vivir. De hacer cosas que lo apasionen a uno. Le encantaba hacer música, pintar, leer y compartir”, agrega.

Sobre el legado más importante que cree deja su padre, Sean es muy claro.

“De él me queda vivir apasionadamente haciendo lo que amas. Es lo más importante que me dejó. La vida es corta y es mejor hacer lo que amas que no hacerlo y solo vivir. La vida de él fue así. Siempre fue muy libre y muy especial en todas las etapas de su vida”.

Jean Paul Andrade Jean Paul Andrade fue conocido en Costa Rica por ser productor de televisión así como de conciertos. (Sean Andrade para LN.)

Vida dedicada al entretenimiento

Jean Paul Andrade alcanzó notoriedad en la década de 1990 no solo por ser el esposo de la para entonces muy reconocida modelo y presentadora palmareña, sino también por su labor frente a diferentes programas de televisión como Vica Hits --que creó para su exesposa--, 7 Estrellas y Prophet T. V.; así como por su trabajo como productor de conciertos. Andrade fue el responsable de lanzar al estrellato la carrera de Vica en Costa Rica, previo a que esta se estableciera en México.

Nacido en Ecuador, es el padre de Sean, el hijo mayor de Vica. También tuvo un hijo (Noah, de 14) con la modelo y presentadora Candle Lanuza, quien fue su pareja.