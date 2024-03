Sam Smith se rompe el pantalón en pleno concierto

El cantante Sam Smith sufrió un percance que no pasó desapercibido para sus fans, ya que se rompió el pantalón en un reciente concierto en el festival Lollapalooza Argentina.

En pleno concierto, el cantante se dio cuenta de que en uno de sus movimientos se le rompió el pantalón. Sin embargo, se lo tomó con mucho humor: se rió de la situación, lo dijo en voz alta al micrófono y luego se sentó para seguir con la canción como si nada hubiera pasado.

Una vez finalizado el tema y antes del cambio de vestuario, salió del escenario con las manos cubriendo el agujero del pantalón, pero aún con una sonrisa en el rostro, sin disimular su alegría y quitándole peso al momento gracioso con el vestuario.

En las redes sociales, también hubo humor ante el accidente de Sam Smith con su pantalón y las reacciones no tardaron en llegar en las redes sociales.

“Se le rompió el pantalón en Dancing With The Stranger”, “¡Ay, me muero!”, “¡Increíble!”, “Ja, ja, ja lo amo”, “Un pequeño percance, igual es un genio”, son algunos comentarios en la red social X.

Sam Smith, de 31 años, se convirtió en uno de los grandes cantantes de estos tiempos y lo dejó muy claro en la segunda noche del Lollapalooza. El trabajo vocal de Smith y su coro fue protagonista de principio a fin.

Otro de los grandes momentos fue cuando apareció con la camiseta de la selección argentina con el número 10 de Messi en la espalda, pero con su apellido estampado en ella. El cantante hizo delirar a los fans.

El cierre de la noche estuvo a cargo de la cantante SZA, quien entregó una propuesta llena de matices y sin concesiones festivaleras. La artista nacida como Solána Imani Rowe, que hoy es una de las principales exponentes del R&B norteamericano, tuvo una presentación que incluyó escenografía, banda en vivo y bailarines.

