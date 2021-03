“Ver sus caras iluminarse cuando les decían mi nombre me motiva a seguir mejorando para poder jugar con ellos y verlos pronto. ¡Los amo a todos! Al personal de primera respuesta y trabajadores de la salud: literalmente me salvaron la vida y me ayudaron a sentirme como recién nacido, no puedo agradecer lo suficiente”, continuó manifestando su gratitud.