Robert Downey Jr. y la IA en el cine: El actor confía en Marvel

Robert Downey Jr. afirma que no permitirá que Marvel Studios use IA para recrear su imagen a futuro. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP.

Robert Downey Jr., conocido por su papel como Iron Man en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), afirmó que no le preocupa ser recreado mediante inteligencia artificial (IA). En una reciente entrevista en el pódcast On with Kara Swisher, el actor de 59 años habló sobre su relación con Marvel y la posibilidad de que su imagen sea usada sin su consentimiento.

“No me preocupa que secuestren el alma de mi personaje porque confío en los líderes de Marvel, quienes nunca tomarían una decisión sin consultarme”, dijo Downey. Agregó que tiene una vida “muy real” fuera de la pantalla, lo que disminuye su inquietud sobre la IA en la industria.

La IA en el cine y el futuro de Downey en Marvel

Durante la entrevista, Downey reflexionó sobre el futuro de la IA en Hollywood, advirtiendo que los ejecutivos podrían intentar explotar su imagen.

“Si los futuros ejecutivos de Marvel quisieran recrearme digitalmente sin mi autorización, mis abogados actuarían de inmediato”, afirmó. Downey se mostró preparado para proteger sus derechos, subrayando la importancia del control sobre su imagen.

Robert Downey Jr. regresa a Marvel con un nuevo personaje

La recreación digital de actores fallecidos o retirados ha sido un tema de debate en la industria. Ante esta tendencia, Downey dejó claro que su imagen no será utilizada sin su aprobación. “Estoy tranquilo porque tengo los medios y el equipo legal para actuar”, comentó.

A pesar de estas preocupaciones, Downey sigue ligado a Marvel. Interpretará al villano Dr. Doom en las próximas películas de Avengers, despertando interés entre sus seguidores.

La industria cinematográfica, que enfrenta críticas por su creciente dependencia de la IA, continúa buscando un equilibrio entre la innovación y los derechos de los artistas.

