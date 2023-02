¡Rihanna cumple 35 años! Conozca 7 datos sobre la cantante que probablemente desconocía

Luego de una pausa en su carrera musical por el nacimiento de su primer hijo en mayo del 2022 y más de siete años lejos de los escenarios, la cantante nacida en Barbados, Rihanna, volvió a ser tendencia luego de su exitosa presentación en la mitad del tiempo del Super Bowl, el 12 de febrero.

En ese espectáculo, la cantante sorprendió a sus fanáticos con el anuncio de su segundo embarazo. Ocho días después, este lunes 20 de febrero, la cantante cumple 35 años, por lo que decidimos hacer un recuento de datos que probablemente poca gente sabía de “Riri”.

Regreso de Rihanna a los escenarios ‘enloqueció' redes sociales

1. Es heroína nacional de su país Copiado!

Rihanna es una artista muy querida, pues siempre se ha mantenido lejos de la polémica y su talento es el que habla por ella. Justo el 29 de noviembre del 2021 la artista fue nombrada “heroína nacional” de Barbados en la ceremonia de independencia de la corona británica.

“En nombre de una nación agradecida, pero sobre todo orgullosa, presentamos ante ti la designación de heroína nacional de Barbados. Y para aceptar este nombramiento de una nación agradecida, embajadora Robyn Rihanna Fenty, deseamos que sigas brillando como un diamante para seguir honrando así a tu nación”, dijo en ese entonces la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, en referencia al tema Diamonds.

2. Una calle tiene su nombre y tiene su propio día nacional Copiado!

El cariño y orgullo que su país siente por la artista es tanto que hasta llegaron a nombrar una calle como ella. En el 2017 el gobierno de la isla nombró “Rihanna Drive” a la calle que vio crecer a la cantante. Luego de la ceremonia de nombramiento, Rihanna hizo un post en Instagram donde agradeció el obsequio de su nación.

Otro de los detalles que tuvo Barbados con su estrella musical es nombrar el 22 de febrero como el día nacional de Rihanna. Este día se celebra desde el 2008.

3. Presenció un exorcismo Copiado!

En una entrevista para una estación de radio, la cantante aseguró que presenció un exorcismo en la casa de un amigo cuando era joven. “Estaban todos rezando alrededor de una mesa, nosotros éramos jóvenes y una de las chicas se levantó y comenzó a gritar. Recuerdo que nos encerraron en la habitación porque no querían que los niños lo vieran. Cada vez que rezaban, ella gritaba con la voz más extraña”, recordó en esa ocasión, según la revista Vanity Fair.

4. No acabó el colegio Copiado!

Rihanna no acabó sus estudios secundarios, pues en varias ocasiones declaró que odiaba el colegio y que por eso no terminó de estudiar. Sin embargo, si su carrera como cantante no hubiese sido exitosa, le habría gustado ser psicóloga.

5. Tiene su propia marca de maquillaje Copiado!

Además de cantante, Rihanna es empresaria, pues tiene su propia marca de cosméticos. Se trata de Fenty BeautyI, la firma fue lanzada en el 2017 en alianza con Kendo Brands. El objetivo principal de la artista fue el crear una marca que facilite productos que funcionen en todos los tipos y colores de piel.

6. Es la primera mujer embarazada en presentarse en un Super Bowl Copiado!

El regreso de Rihanna a los escenarios con su participación en el Super Bowl generó una ola de reacciones en las redes sociales, donde por medio de memes y videos divertidos en TikTok, los internautas llegaron a asegurar que verían el partido solamente por la presentación de la cantante.

Previo al show, la intérprete de Love on the Brain aseguró que su misión principal era representar a la mujer negra y a los migrantes en Estados Unidos, pero no solo logró eso, sino que también se convirtió en la primera mujer embarazada en cantar en el espectáculo de medio tiempo de la final de la NFL.

7. Aumentó sus números en Spotify tras el show de medio tiempo Copiado!

La cantante logró incrementar sus números en la plataforma de música Spotify en un 640% luego de su presentación en Arizona. No obstante, las reproducciones venían en aumento desde que anunció que se encargaría del show.

Según Spotify, del 5 al 12 de febrero, las reproducciones de canciones como Bitch Better Have My Money aumentaron un 2.600%, mientras que Diamonds tuvo un incremento de más del 1.400%. Otros temas como Rude Boy y We Found Love, tuvieron un incremento del 1.170% y 1.160%, respectivamente.

8. ¡Bonus! Récords y otros títulos de Rihanna Copiado!

“Riri” también fue la primera mujer en conseguir más de 10.000 millones de visitas en los videos que tiene colgados en Vevo y en el 2012 fue nombrada por Billboard como la artista pop más importante de los últimos 20 años.

Ese mismo año, la revista Time nombró a la cantante como una de las personas más influyentes del mundo y en el 2016 consiguió que Work, junto con Drake, superara a The Beatles al mantenerse durante nueve semanas en la lista Billboard Hot 100.

