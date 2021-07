Randall Vargas es padre por segunda vez

Fruto de 13 años de noviazgo y otros 13 de matrimonio, el martes nació Elías, el segundo hijo del presentador Randall Vargas y su esposa Angélica Rojas.

Según Vargas, Elías nació completamente sano. Llegó al mundo pesando 3.200 gramos y midiendo 50 centímetros.

“Es todo rico y grande”, contó Vargas, quien vuelve a cambiar pañales a los 43 años de edad.

Randall Vargas, Elías y su primogénito, Mathías. cortesía de R.Vargas.

“Cuando nos casamos, Angélica y yo hacíamos un montón de planes: disfrutar del matrimonio, pasar tiempo juntos, etc. Luego todos los planes cambiaron”, recordó Vargas, quien actualmente es el presentador del programa Dancing With the Stars.

“De repente tu esposa te dice: ‘estoy embarazada’, y es cuando uno se da cuenta que uno tiene que abandonarse en los planes de Dios. Esto es una bendición muy grande y para mí es la oportunidad de seguir brindando amor”, añadió.

Crece la familia. El primer hijo de Randall y Angélica nació hace 8 años y se llama Mathías.

“Él está como loco con la llegada de su hermanito”, narró Vargas emocionado.

“El año pasado Mathías me dijo: ‘papá, imagínate la responsabilidad que tengo yo de enseñarle a Elías todas las cosas que ustedes me han enseñado’. Eso fue hermoso ”, recordó el presentador.

Las primeras fotos de Elías, el segundo hijo de Randall Vargas.

Para Vargas, poder dar vida tiene un gran significado, sobre todo por la enfermedad que padece desde el 2012: un mal mixto del tejido conectivo que abarca esclerosis sistémica, lupus y artritis reumatoide.

“Es una enfermedad complicada pero no me quita la oportunidad de seguir soñando. Tengo que seguir el tratamiento al pie de la letra para seguir teniendo condiciones y durar muchos años más”, finalizó.