¿Quién es Firerose?, madrastra de Miley Cyrus que es menor que la cantante

Seis meses después de que This Cyrus y Billy Ray decidieran divorciarse tras 28 años de relación, el padre de la estrella del pop, Miley Cyrus, ya está comprometido. Cuando la joven cantante compartió con sus seguidores una fotografía en la que luce un supuesto anillo de compromiso en la mano izquierda, distintos medios aseguraron que Billy y su nueva novia, Firerose, tienen planes de llegar al altar.

Como la pareja no dio alguna declaración al respecto, el interés de los fanáticos por conocer más sobre la actual novia de Billy va en aumento. Hasta ahora, se sabe que él y Firerose se conocieron hace 10 años, en el set de la exitosa serie de Disney Hannah Montana y desde ese momento el padre de Miley Cyus, interprete de Wrecking Ball apoyó la carrera musical de la australiana.

Miley Cyrus se aleja de su papá, Billy Ray Cyrus, al enterarse que se casará con joven de 29 años

El año pasado, la compositora debutó en el porgrama Live with Kelly and Ryan, en donde compartió detalles sobre su relación con el musico estadounidense. “Él realmente creyó en mí y continuó diciéndome que persiguiera mis sueños sin importar nada y que no me rindiera”, mencionó Firerose.

Con el proposito de perseguir sus sueños musicales, Firerose se mudó a Los Ángeles cuando tenía 19 años. Tiempo antes de su cambio de residencia, tuvo la oportunidad de estudiar en la escuela Newtown School for the Performing Arts, conocida por ser una de las pocas instituciones de artes escénicas y artes visuales en Australia, lugar al que también asistieron: la actriz australiana Jessica Tovey y el actor David Jones-Roberts.

Según Entertainment Tonight, a la compositora se le acredita en pistas de canciones como Johanna Rosie Hodges, pero también se le conoce como: Rose Hodges y Miss Rosie. En una entrvista para “Tennessee Star”, la mujer mencionó que creció en una familia de músicos, por lo que desde muy joven se involucró en el medio y comenzó a escribir canciones. Agregó también que su más grande inspiración dentro de la industria musical son: The Beatles, Elvis Presley y la candiense, Shania Twain.

¿Cómo surgió la relación entre Firerose y Billy Cyrus? Copiado!

Aunque hasta ahora se desconoce la edad de la compositora, distintos medios aseguraron que es un par de años menor que Miley, mientras que el compositor de 61 años, es poco más de 30 años mayor que ella. De acuerdo con informes, su reciente relación inició tiempo después del divorcio de Billy, ya que ambos fueron vinculados sentimentalmente por primera vez en agosto.

Durante la participación de Firerose en el programa estadounidense Live with Kelly and Ryan, ella comentó que su acercamiento con el también actor creció más durante la pandemia de Covid-19. Debido a que el lanzamiento de su sencillo New Day estaba cerca, Billy decidió ayudarla a terminarlo vía Zoom, mientras ella se encontraba en Los Ángeles y él en Tennessee.

¿Cuál fue la reacción de Miley Cyrus? Copiado!

Miley Cyrus todavía no mencionó nada respecto al reciente compromiso de su padre, pero de acuerdo con The Blast, a raíz de su separación definitiva, la relación entre ambos está fracturada desde setiembre. “Las cosas ya estaban tensas entre Miley y Billy Ray, pero tuvieron una pelea este verano. No hubo una palabra entre ellos desde entonces”, informó el medio.

“Miley le dijo que siempre sintió que él estaba tratando de sacar provecho de su fama, que se remonta a cuando interpretó a Hannah Montana en la televisión. Ella cree que Tish es quien la cuida. ¡Es una gran grieta que quizás nunca sane!”, agregó.

Por su parte, los fanáticos ya manifestaron su descontecto en redes sociales sobre la relación entre Billy Ray y Firerose, la cual, tiene gran diferencia de edad. Al parecer, el reciente noviazgo es la causa del enojo de algunos de sus fans y no sorprendería que dejen de seguirlo, tal y como lo hizo su hija.

