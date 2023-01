¿Quién es Clara Chía?, la mujer de la que ‘claramente’ Shakira habla en su nueva canción

“Tiene nombre de persona buena. Claramente, no es como suena”. En cuestión de horas, la frase se convirtió en una especie de himno en todas partes del planeta. Y entonces, más allá de que su nombre ya viene sondando desde hace meses en los medios y en las redes, muchos quisieron saber con precisión quién es Clara Chía Martí, la mujer a la que Shakira convirtió en protagonista del tema del que todos hablan.

Shakira pulveriza a Piqué y Clara Chía en sesión con Bizarrap: ‘Cambiaste un Rolex por un Casio’

Antes de que la cantante colombiana y Gerard Piqué anunciaran el fin de su relación, el nombre de la joven española ya sonaba como el de la tercera en discordia que desencadenó la crisis terminal de la pareja. Lo cierto es que desde ese momento, mucho antes de que el futbolista decidiera blanquear su nuevo romance, Chía Martí decidió restringir el acceso a sus redes sociales, para evitar los comentarios que cada vez ganaban más espacio en sus publicaciones.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que medios españoles, estadounidenses y británicos comenzaran a revelar algunos datos sobre la misteriosa joven. Así, se supo que Piqué la conoció cuando ella trabajaba como mesera en La Traviesa, una de las discotecas que Piqué frecuentaba en Barcelona sin la madre de sus hijos Sasha y Milan.

“Clara era camarera en una de las discotecas a las que Piqué iba de fiesta con Riqui Puig y otros compañeros del equipo. Fue un flechazo inmediato”, informó el medio español Vanitatis, y precisó, además, que el romance comenzó a principios del 2022.

A los meses de salir con ella a escondidas, le consiguió trabajo en una de sus empresas: la productora Kosmos, en la que aún hoy se desempeña organizando eventos. The Sun y Daily Mail, a su vez, informaron que Chía Martí estudia la carrera de Relaciones Públicas.

Precisamente, Puig parece que fue de vital importancia para que la aventura se convierta en un romance formal. Según indicaron medios españoles, Clara es la mejor amiga de su pareja, la influencer Gemma Iglesias, y fue él quien se la presentó a su excompañero del Barcelona y, junto a su novia, el encargado de cubrirlos en cada una de sus primeras salidas.

En una de esas noches, Piqué se habría enamorado de Clara, pese a que ella estaba en pareja. Las primeras imágenes que los muestran juntos datan de febrero del 2022, mucho antes de que el conflicto con Shakira estallara hasta llevarlos a la separación definitiva.

Lo cierto es que, en agosto del 2022, tras meses de verse a escondidas, el futbolista y la excamarera se mostraron por primera vez juntos en un recital de Dani Martin y luego en la fiesta de casamiento de un amigo de Piqué.

Cuando el romance dejó de ser secreto, y a pesar de que Chía Martí decidió cerrar todas sus redes y mantener su cuenta de Instagram como privada, los datos sobre su vida y su familia comenzaron a surgir con más fuerza. En ese momento, el sitio español Vanitatis, reveló que tanto su padre como su madre eran abogados, y los describía como “gente muy bien relacionada en la zona alta de Barcelona”. Además, se dedican a la compraventa de material de maquinaria de papel.

Tanto por parte paterna como materna, Clara tiene raíces catalanas. Por eso, estudio en un colegio catalanista en Sarriá, un barrio exclusivo de Barcelona, cerca de los senderos boscosos del Parque Natural de Collserola. En ese mismo colegio estudiaron familiares de Lionel Messi y de Pep Guardiola.

Al mes de blanquear su romance, los tortolitos decidieron hacer una escapada a París. Pese a estar en medio de las negociaciones por la custodia de sus hijos, el futbolista llevó a su novia a un romántico restaurante en la capital francesa y no tuvo reparos en mostrarse junto a ella. Ese no fue ni el primero ni el último viaje que hicieron juntos: antes habían visitado otras ciudades europeas como Estocolmo y Londres.

Este miércoles salió la BZRP Music Session número 53, en la que el productor y músico argentino Bizarrap invitó a Shakira para hacer un nuevo hit.

La colombiana decidió aprovechar la oportunidad a lo grande: se despachó con un tema en el que apuntó sin pudor contra Piqué. “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, canta la artista colombiana en el tema que, en cuestión de horas, fue escuchado por millones de personas en todo el mundo.

Asimismo, en su tema, Shakira hizo una referencia a la actual pareja de su ex: “Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto nuevo remplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo”.

