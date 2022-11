¿Quién es Aleska Génesis, la exnovia de Nicky Jam que lo embrujó para que regresara con ella?

El cantante urbano Nicky Jam fue embrujado por su exnovia, Aleska Génesis... o al menos es es lo que ha trascendido en los últimos días en los medios especializados de entretenimiento.

Todo surgió luego de que se filtrara en redes sociales un video de la modelo e influencer hablando por videollamada con una supuesta bruja.

“Que Nick Rivera Caminero no deje de pensar en mí, que me extrañe, que quiera estar conmigo, que necesite hacerme el amor, que necesite buscarme, que no piense en nadie más, que no tenga ojos para nadie más solo para mí (...)”, dice la modelo durante la conversación con la hechicera.

Nicky Jam y Aleska Génesis fueron pareja entre setiembre del 2021 y abril del 2022. (Captura Instagram)

Luego, Génesis le pregunta a la bruja cómo puede hacer para que Larry Blag, asistente y amigo personal del cantante urbano “se aleja de su vida”, pues ella cree que destruyendo su relación. Según se escucha en el audiovisual, que circula en redes sociales, la modelo lo que quiere es que “Nicky se dé cuenta de lo falso que es” Larry.

Ante la consulta, la bruja le contesta que hay que hacerles un “trabajo de separación”, que incluye, entre otras cosas, excremento de perro, “de gallo fino, pimienta voladora y azufre”.

¿Quién es Aleska Génesis? Copiado!

Aleska Génesis es una modelo venezolana que tomó fama internacional en setiembre del 2021, justo en el momento en que se supo que ella era pareja de Nicky Jam. Los rumores comenzaron a circular luego de que ambos compartieran en público románticos momentos.

La modelo e influencer fue quien confirmó el romance con el reguetonero, pues compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que ambos aparecían en el balcón de un edificio de Miami.

Sin embargo, la relación comenzó a trascender por los costosos regalos que él le obsequiaba a ella, incluido un Lamborghini rosado.

“Gracias bebé por hacerme sentir como un Barbie”, dice la modelo en el video que ella misma compartió en Instagram, donde suma casi cuatro millones de seguidres.

Pero el amor no duró mucho, por lo que en abril de este 2022 el intérprete de X y El perdón confirmó que ya no estaba con la modelo venezolana. Incluso, en varias entrevistas, dijo que estaba listo para una nueva relación.

Por su parte, Aleska no se quedó callada y publicó en Instagram una fotografía con su lujoso vehículo y diciendo: “Se vende Lambo.. Interesados por DM”.

Aleska Génesis nació en en Barquisimeto, Venezuela, el 4 de agosto de 1991 y participó en el certamen de belleza Sambil Model. Además, fue elegida Modelo Internacional en los premios Tacarigua de Oro Internacional 2019.

Ha trabajado en varios musicales incluido Los Dioses, de Anuel AA y Ozuna.

Nicky Jam le hacía costosos regalos a Aleska Génesis.

Campaña publicitaria

Tras la filtración, Aleska acusó a su expareja Miguel Mawad de editar el video de ella con la supuesta santera y difundirlo en redes sociales. De acuerdo con People, la modelo publicó en sus historias de Instagram una aclaración.

“Todo es verdad. Menos el 90 % del video que editaste MM”, publicó pidiéndole a su expareja que difundiera el video completo.

Nicky Jam y su renacer artístico

Según explicó Aleska en una entrevista con el programa En casa con Telemundo, el video se lo compartió a Gatanet Mateo, una amiga íntima suya, quien la traicionó y le envió los audiovisuales a Mawad.

“Según Aleska, esta amiga la convenció de ver a la ‘hechicera’ para embrujar a Nicky Jam y traerlo de vuelta a ella, y luego esta amiga la traicionó, dando los videos de esta ‘consulta’ a Mawad, el ex de Aleska”, detalló People.

No obstante, medios de comunicación internacionales han informado que todo podría tratarse de una campaña publicitaria, pues Aleska ha estado promocionando un nuevo perfume suyo.

Sin embargo, ahora es la supuesta bruja, quien se hace llamar La Negra Francisca, quien ha rechazado tales conclusiones.

“Quiero aclarar que sí, que me contrató para hacer una consulta para montar un trabajo (...). Consiguió mi número de teléfono por una amiga de México y yo pienso que eso no es nada malo y que cada quien tiene su tipo de creencia, su propia religión, muchas personas lo hacen y lo practican”, afirmó.

Tras la polémica, la modelo se ha dedicado a publicar mensajes positivos en sus redes sociales.