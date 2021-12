Priscilla, de ‘Nace una estrella’, hace canción su desamor: ‘Yo era inmadura y él mucho mayor’

Priscilla Díaz está feliz de tener a su alrededor a las personas que dice, la conocen realmente. La joven, quien para muchos fue la antagonista del concurso de canto Nace una estrella, entiende que en una competencia habrá quienes la apoyen y quienes busquen polémica. Eso quedó atrás. Hoy vive con más intensidad que nunca su etapa como artista, una en la que permite que la descubran de manera más cercana, pues comparte en sus letras algunas de sus vivencias más personales.

“Estaba en una competencia. Era normal que hubiera personas que me criticaran o insistieran en vender polémica. Ya el concurso terminó, ahora quienes me siguen son quienes me apoyan, les gusta lo que hago como artista independiente. Estoy muy feliz de vivir en paz de nuevo (risas)”, dice.

El paso por Nace una estrella, de Teletica, fue una luz en la vida de la cantante. También describe la experiencia como un trampolín: ahora cuenta con el apoyo de más personas que apoyan y reconocen su talento. Por eso es que este fue el momento justo para que la intérprete, de 26 años, lanzara el video musical de Dime cómo hago, tema que escribió hace dos años.

. Priscilla Díaz, la participante que obtuvo el tercer lugar en la quinta edición de 'Nace una estrella', lanzó recientemente el video del tema 'Dime cómo hago'. Foto: Glen Alva

En esta composición, además de compartir su arte, Priscilla muestra su corazón y ese mosaico de sentimientos que vivió cuando sufrió su primera decepción amorosa. La artista hizo canción su dolor.

“Una de las cosas que más me fascina como cantautora, es poder contar historias a la hora de componer, la mayoría de veces basada en hechos reales. Siento que eso me hace conectar mucho más con quienes escuchan mi música.

“Dime cómo hago relata mi primera experiencia amorosa, no habla de mi primer amor, pero sí de la primera ilusión y desilusión, cuando andas el corazón vacío y crees enamorarte de esa persona que te trata con amor y cariño. Yo era muy inmadura y él mucho mayor, buscábamos cosas diferentes, pero, ¿quién te advierte de esas cosas? Solo te enamoras y luego solo queda buscar el valor para olvidar y dejar de sentir”, confió.

En el video Priscilla plasma su proceso de amor y frustración al tener que renunciar a esa persona con quien ya había construido ilusiones.

“El video muestra a una Pri dolida camino a la resignación”, comentó.

El videoclip, del género pop romántico, está disponible desde el 1.° de diciembre.

El proceso

Priscilla cuenta que sacar este video es fruto de la perseverancia. Ella compuso el tema hace dos años y es hasta ahora que se pudo realizar la producción audiovisual que siempre soñó. Además colocó el tema en plataformas digitales como Spotify.

“Lo que quiero, durante este tiempo, es transmitir con mis letras y todo mi contenido esa empatía de que no importa que tan diferentes creamos ser… todos compartimos los mismos sentimientos, la tristeza, el desamor, la alegría, en eso estamos todos juntos, así que quiero inspirar y abrazar con mi música a quienes han vivido lo mismo que yo”, detalla.

Tras la experiencia de Nace una estrella, Díaz dice que le desea lo mejor a todos sus compañeros y compañeras. Espera verles triunfar, asegura.