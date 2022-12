Príncipe Enrique envía mensaje de Navidad vestido como Hombre Araña

El príncipe Enrique conmovió cientos de corazones al enviar un mensaje de Navidad disfrazado como el Hombre Araña para los niños que perdieron a sus padres mientras servían en las Fuerzas Armadas. Aunque la controversia por el tráiler de su docuserie está latente, el duque de Sussex se tomó un tiempo para grabar un conmovedor mensaje y mostrar su empatía con los niños de la organización benéfica Scotty’s Little Soldiers.

El mensaje navideño del príncipe Enrique fue transmitido a más de 100 niños y jóvenes durante la fiesta anual de Navidad de Scotty’s Little Soldiers, quienes también se encargaron de compartir el video mediante Youtube. “La Navidad es una época en la que extrañamos mucho a nuestros seres queridos, por lo que es posible que sintamos culpa por divertirnos sin nuestros padres pero estoy aquí para asegurarles que ellos siempre quieren que seamos felices, así que no se sientan culpables” expresó Enrique, de 38 años.

El duque de Sussex, quien portaba el traje completo del superhéroe afirmó: “Puedes pasar el mejor momento de tu vida, especialmente con esta comunidad de Scotty’s Little Soldiers”. El video termina con un príncipe Enrique sonriente que se retira la mitad de la máscara para aconsejar a los niños: “Entonces, sal, diviértete y feliz Navidad”.

De acuerdo con Page Six, los niños no pudieron ocultar su emoción ante el mensaje navideño del príncipe Enrique: “Es genial que alguien que pasó por la misma experiencia esté pensando en nosotros” y “Él no es solo alguien que trata de ser comprensivo, en realidad sabe lo que es crecer sin tus padres”.

El príncipe Enrique tenía tan solo 12 años cuando su mamá, la princesa Diana, falleció en un trágico accidente de tránsito y en diversas ocasiones expresó lo complicado que resultó para él: “Puedo decir con seguridad que perder a mi madre me hizo cerrar todas mis emociones durante los últimos 20 años”.

