¿Por qué se divorciaron Sofía Vergara y Joe Manganiello? Él actor dio su versión de los hechos

Después de nueve años de matrimonio, Sofía Vergara y Joe Manganiello decidieron ponerle fin a su relación, por lo que dejaron sorprendidos a sus millones de admiradores. Meses más tarde, la barranquillera dijo en algunas entrevistas que el motivo por el que su unión se disolvió fue porque el estadounidense quería ser padre.

“Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven; él quería tener hijos y yo no quería ser una madre mayor”, aseguró en diálogo con El País, de España.

Sobre este mismo tema, Vergara agregó para People: “Hay cosas en la vida que pueden parecer buenas ideas, pero no lo son. Yo ya fui madre. Sé lo que significa ser una buena madre o intentar ser la mejor madre posible, y eso requiere muchos sacrificios y mucha energía”.

“Antes, por alguna razón, la naturaleza le decía a tu cuerpo que a los 50 años estabas en la menopausia, que era hora de que terminaras con eso. Hay una razón por la que la naturaleza hace eso”, expresó.

Ahora, luego de un año de que la separación se hiciera legal, Joe Manganiello decidió expresar, desde su punto de vista, cuáles fueron las verdaderas razones que los llevaron a separarse.

De acuerdo con el actor de Magic Mike, la versión de la colombiana no sería la verdadera, ya que él nunca le puso un ultimátum para tener hijos. “Le dije: ‘Si ya no querés tener hijos, lo entiendo. Solo dímelo y sabré de qué se trata y no pasa nada’. Pero ese no fue el caso con ella. Y le juré que nunca la dejaría si no funcionaba. Y no lo hice”, manifestó a la revista Men’s Journal.

Sobre la intención de tener hijos, aseveró: “Intentamos tener una familia durante el primer año y medio. Y tuvimos una conversación muy importante desde el principio, durante el primer mes que estuvimos saliendo”.

Joe Manganiello agregó que le afectó emocionalmente lo dicho por Sofía: “Que me pinten como que tuve una especie de crisis de la mediana edad, y que después de nueve años le di un ultimátum, algo así como: ‘Hacé esto que es potencialmente no saludable para tu cuerpo o me voy’. Pues no, ese nunca fui yo”.

