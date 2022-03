Polonia fue coronada Miss Mundo en una gala polémica y con abucheos incluidos

Karolina Bielawska, representante de Polonia, se coronó como Miss Mundo 2021 la noche del 17 de marzo, en el Coca Cola Music Hall de San Juan, en Puerto Rico. Sin embargo, su alegría se vio empañada por la reacción hostil de un público que la abucheó. En el top tres no había ninguna latina y esto generó la molestia de la audiencia.

Shree Sainini, de Estados Unidos, y Olivia Yace, de Costa de Marfil, fueron la primera y segunda finalista respectivamente.

“Cuando escuché mi nombre me sorprendió, todavía no puedo creerlo. Me siento honrada”, dijo Bielawska, de 23 años, quien estudia un máster en administración. Ella no pudo contener las lágrimas al concretarse su triunfo.

La polaca fue coronada por la reina saliente Toni-Ann Singh, de Jamaica, quien portó la corona desde el 2019. En el 2020, por la pandemia, se canceló el certamen, recordó la agencia de noticias EFE.

La final se realizaría en diciembre del 2021, sin embargo, se canceló porque entre candidatas y personal del certamen se contagiaron cerca de 40 personas. Esa vez, como representante de Costa Rica, viajó Tamara Dal Maso.

Si bien Dal Maso era la representante tica para la edición 2021, ella no tuvo que viajar nuevamente, pues en la final reprogramada participaron solamente las 40 finalistas. Erick Solís, quien dirige la organización que tiene la franquicia de Miss Mundo en Costa Rica, detalló lo ocurrido.

“Tamara fue al certamen, lo que pasa es que Tamara y todas las representantes del Miss Mundo viajaron (a finales del 2021) y estuvieron todo el mes, pero el mismo día de la final (16 de diciembre) hubo un brote de covid-19 y cancelaron el show”, explicó Solís.

“Todas (97 candidatas) regresaron a sus países y se suponía que volverían a Puerto Rico, lo que ocurrió es que los costos de llevar otra vez a todas las candidatas eran muy altos y decidieron que solo iban a viajar las 40 finalistas. Lamentablemente, Tamara no clasificó en ese top, por eso no tuvo que regresar”, explicó Solís.

La polémica

Medios internacionales como el Mundo.es, CNN, El Tiempo de COlombia, entre otros, han informado que gran parte de la molestia durante la gala final tuvo que ver con que en el top 12 del Miss Mundo no clasificaron algunas latinas, entre ellas la venezolana Alejandra Conde, una de las representantes más fuertes y sonadas de la competencia. Asimismo, trascendieron problemas legales entre las personas organizadoras.

Las finalistas del top 12 fueron las representantes de 13 países (pues hubo un empate):

Vietnam, México, Irlanda del Norte, Filipinas, Polonia, Somalia, Estados Unidos, Colombia, República Checa, Francia, India, Indonesia y Costa de Marfil. Quedando por fuera Venezuela y Puerto Rico (Aryam Díaz), representante nacional.

Las seis finalistas fueron: Shree Saini (de Estados Unidos); Karolina Bielawska (de Polonia), Pricilia Yules (de Indonesia), Karolina Vidales (México), Anna Leitch (de Irlanda del Norte) y Olivia Yace (de Costa de Marfil).

Finalmente, Polonia fue la elegida y los abucheos no se hicieron esperar. El mundo.es informó que las delegaciones de Venezuela y México eran de las barras mas fuertes de la audiencia.

“Que gane una latina”, “Venezuela, tierra de reinas” y “Yo soy boricua, pa’ que tú lo sepas”, gritaban los asistentes, replicó EFE.

Los abucheos y desplantes también los recibió Brock Pierce, quien está a cargo de la empresa Puerto Rico With a Purpose (PRwaP), así como Julia Morley, presidenta de Miss Mundo.

Esto ocurrió porque PRwaP presentó una demanda por supuesto fraude contra el Miss Mundo 2016 y Stephanie del Valle, presidenta de la organización Reignite Puerto Rico Inc.

“PRwaP reclamaba el pago de $1.225.000, una suma de dinero proveniente de fondos públicos que supuestamente no había devuelto la ex reina de belleza boricua, quien sin embargo demostró que hizo el pago correspondiente.

Del Valle contrademandó a PRwaP, requiriendo una cantidad mayor a $31 millones por daños morales, y anunció que no participaría de los eventos de la final de Miss Mundo 2021″, detalló la agencia EFE.

Por ello es que el público, que de todos modos ya tenía los ánimos encendidos, expresó con gritos su apoyo a Del Valle y sus abucheos a Pierce y Morley.