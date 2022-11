Piqué se refiere a su nueva vida: ‘Ahora estoy libre’

Tras su polémica separación de la cantante colombiana Shakira y de su reciente retiro del fútbol, Gerard Piqué por fin rompió el silencio.

En una reciente entrevista con el youtuber Ibai Llanos, en Twitch, el ahora exjugador del Bacelona F. C. habló de fútbol, de su retiro, del asedio de los medios, de sus fiestas y de sus nuevos proyectos.

“Ahora estoy libre de decir, ya no es eso de tener que estar encasillado y responder lo que toca”, afirmó el catalán.

Piqué, quien ha sido blanco de críticas por supuestamente engañar a Shakira con una joven llamada Clara Chía, con quien se le ha visto muy sonriente, aseguró en la entrevista que actualmente se encuentra muy bien y que ahora se dedicará a hacer cosas que por mucho tiempo ha querido y eso incluye fiestas.

Clara Chía y Gerard Piqué se han mostrado juntos en varias ocasiones tras su separación de Shakira. (Hola)

“Todo tiene balance en la vida. He tenido una carrera de casi 20 años a máximo nivel y he sabido cuidarme, he salido de fiesta porque si no salgo de fiesta ¿qué me pongo a hacer? Tienes que ir a tomar un Whisky, joder”, dijo.

Y añadió: “Es que es obligatorio, si no sales de fiesta durante cinco años… hay algo raro. Da igual si eres futbolista o eres camarero”.

Además fue enfático en que no cambiará su estilo de vida, a pesar de las críticas que le hacen por ello.

“Soy así, pero lo he reconocido… Hay gente a la que le gusta hacerlo todo a la perfección y hay gente que es distinta. A mí me gusta jugar al límite, las normas son así, pues intentemos que sean así”, aseguró.

Cables Shakira y Gerard Piqué alcanzan acuerdo por la custodia de sus hijos

Y pese a las múltiples críticas que ha recibido en los últimos meses , en las que su nombre ha acaparado los titulares no solo por su retiro del fútbol sino por ser catalogado como el ‘malo’ en la relación con la cantante colombiana, Piqué se siente muy feliz por lo que tiene.

“Tengo la oportunidad de vivir una vida que merece mucho la pena”, dijo. “Cada día me despierto por la mañana y la primera frase que digo es: ‘Soy un privilegiado’”.