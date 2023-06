Piqué ‘es racista, clasista y xenófobo’ con Shakira, afirma reportero español

Si hay algo que se mantiene constante en la tormenta desatada por la separación de Shakira y Piqué es el trabajo de Jordi Martin, un reportero español que se ha destacado por seguir de cerca las vidas de las celebridades y que protagonizó numerosos cruces públicos con el exfutbolista español.

El paparazzi, quien recientemente enfrentó una demanda por supuesto acoso y persecución a Piqué y su nueva novia, Clara Chía, no da tregua al exjugador del Barcelona.

En diálogo con Jorge Viera, de The Red Phone, el periodista indicó que Piqué le fue infiel a Shakira no solo con una persona, como se pensaba inicialmente, sino con “media Barcelona” y que el empresario tiene actitudes racistas, clasistas y xenófobas con la cantante.

“Yo me he enterado de lo que ha hecho Piqué en Barcelona. Durante 13 años he visto lo que ha hecho Piqué por las noches. Barcelona es una ciudad muy compacta, muy pequeña, y tú te enteras de todo. Y a Piqué, de verdad, yo creo que solo le ha quedado la Colau, la alcaldesa, por zumbársela. Piqué ha estado con media Barcelona, Jorge. Y yo pensaba: ‘Y esto, ¿será o no será consciente Shakira?’”, aseguró Jordi en el programa.

Según el relato del paparazzi, en una oportunidad recibió una llamada de Tonino, uno de los hermanos de la artista colombiana, quien lo cuestionó acerca de cuántas infidelidades había “sufrido su hermana”. “Y le digo: ‘Toni, ¿en serio me haces esta pregunta?’”, relató el periodista.

LEA MÁS: Shakira cuenta ante los jueces lo más romántico que hizo por Piqué

Aunque la entrevista completa no salió al aire todavía, las declaraciones de Martin ya generaron revuelo en las plataformas digitales.

“Piqué es racista, clasista, es xenófobo. Sé que le ha hecho comentarios feos a ella porque me lo ha dicho gente cercana, pero yo me pregunto, ¿tus hijos no llevan raíces latinoamericanas? ¡Shakira tiene un coeficiente intelectual disparado!”, confesó el periodista a propósito de unos polémicos comentarios de Piqué semanas atrás.

En medio de una charla en Twitch con Gerard Romero, el exfutbolista catalán se refirió a la nacionalidad de la colombiana de una manera, para algunos, despectiva. Después de llamarla “latinoamericana”, las críticas de los usuarios se volcaron sobre él, pues alegaban xenofobia y racismo de su parte. Esta opinión, al parecer, también la comparte Martin.

El paparazzi lleva años cubriendo la vida personal, sentimental y la carrera artística de la intérprete de Monotonía y en varias oportunidades mostró su admiración y agradecimiento hacia Shakira, y esta no fue la excepción.

“Tengo que agradecer a Shakira mucho en mi vida. Shakira me ha llevado al estrellato. Yo era un paparazzi, he hecho muchos reportajes y te podría decir mil millones de famosos importantes. Llevaba 13 años al lado de Shakira haciendo reportajes, pero cuando salta la separación de Piqué yo estaba atravesando el peor momento personal de mi vida”, agregó.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.