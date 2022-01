Peter Dinklage llama hipócrita a Disney por la nueva versión de ‘Blancanieves y los siete enanos’

El actor Peter Dinklage no es precisamente el más emocionado con la nueva cinta de Blancanieves y los siete enanos, que Disney planea empezara grabar este 2022. De hecho la estrella de Game of Thrones manifestó abiertamente su molestia sobre la idea de la compañía de seguir destacando a los enanos en la historia que estará basada en el afamado cuento de hadas de 1937.

Según recientes declaraciones de Dinklage en el podcast WTF de Marc Maron y reproducidas por Variety, con este anuncio los estudios están demostrando que “hay mucha hipocresía” y que a pesar de que se ha intentado cambiar la mentalidad, los estereotipos siguen presentes.

Como prueba de ello, el ganador del Emmy hizo énfasis en el hecho de que Disney apostara por la actriz latina Rachel Zegler como la nueva Blancanieves quien, dicho sea de paso, fue fuertemente criticada por los fanáticos de la historia tras ser elegida para el protagónico, al asegurar que la joven no es “blanca como la nieve”.

Peter Dinklage afirmó que seguirá luchando por su causa.

“Literalmente, sin ofender a nadie, pero me sorprendió un poco que estuvieran muy orgullosos de elegir a una actriz latina como Blancanieves. Pero sigues contando la historia de Blancanieves y los siete enanitos... Da un paso atrás y mira lo que estás haciendo allí. No tiene sentido para mí.

“Eres progresista en un sentido, pero aún estás haciendo esa maldita historia sobre siete enanos que viven juntos en una cueva, ¿qué diablos estás haciendo, hombre? ¿No he hecho nada para avanzar en la causa? Supongo que no he gritado lo suficientemente fuerte. No sé qué estudio es pero estaban muy orgullosos. Todo el cariño y respeto para la actriz y todas las personas que pensaron que estaban haciendo lo correcto. Pero estoy como, ¿qué estás haciendo?”, dijo el actor.

Disney replantea

Tras las fuertes declaraciones del actor, Disney dijo en un comunicado a The Hollywood Reporter que en el estudio están haciendo ajustes para que nadie se sienta ofendido con la producción.

“Para evitar reforzar los estereotipos de la película animada original, estamos adoptando un enfoque diferente con estos siete personajes y hemos estado consultando con miembros de la comunidad de enanismo. Esperamos compartir más a medida que la película se dirige a la producción después de un largo período de desarrollo”, dijo un portavoz de Disney al medio especializado.

Rachel Zegler será Blancanieves en el filme de acción real de Disney. Foto: Instagram/Archivo

The Hollywood Reporter agregó que aún a años de su estreno, “Blancanieves contará con asesores culturales, al igual que otras películas de acción real como Aladino y Mulán” y que “el estudio ha estado reinventando a los personajes enanos desde las primeras etapas”.

Además de Zegler, Disney dio a conocer que Gal Gadot será la malvada reina del largometraje dirigido por Marc Webb. Hasta ahora se desconoce cuándo llegará a la gran pantalla el filme, sin embargo, se sabe que la película ha estado en desarrollo desde hace tres años.