Pepe Aguilar publicó las primeras fotos de la boda entre su hija Ángela y Christian Nodal

El cantante mexicano Pepe Aguilar ha sacado de la categoría de rumor la boda entre su hija Ángela Aguilar y Christian Nodal. El músico publicó en su cuenta de Instagram las primeras fotografías oficiales de esta ceremonia y le dejó un mensaje a la pareja.

“Queridos Angela y Christian. Lo vean o no, hoy inician un nuevo y muy distinto camino a cualquiera de los que antes hayan caminado. Uno donde el respeto y la responsabilidad serán su más fuerte guía; incluso, ¡igual de importante que el amor! En lo personal lo tengo muy claro e inclusive puedo constatar lo siguiente: en toda relación duradera, el amor es “esencial” y el respeto y la responsabilidad totalmente indispensables”, escribió en el posteo.

El intérprete de Por mujeres como tú mostró su empatía con la exposición mediática que tiene la pareja y les afirmó que, a pesar de los retos que se les crucen en el camino, podrán seguir adelante con el amor como norte.

“Yo también he estado en su lugar. Y ya todo ha pasado. Y después de 27 años con mi esposa les digo: no hay principio sencillo, pero, aunque existan miedos por una decisión tan trascendental y en su caso, tan pública; aunque estén jóvenes y en una etapa de aprendizaje en su vida, aunque pudiera existir un lógico miedo a lo desconocido por una decisión así etc, etc. Todo es posible”, continuó en su texto.

Finalmente, el cantante envió sus mejores deseos a los recién casados y reiteró la importancia del respeto para sostener un matrimonio.

“Deseo de corazón que su amor sea uno de esos, de esos que valen la pena, de esos que hacen sentido. Brindo por su felicidad y porque siempre cuiden mucho de su amor con lo que mencioné primero: responsabilidad y respeto. Muchísimas felicidades”, concluyó su mensaje Aguilar.

Pepe Aguilar 'entregó' en el altar a su hija Ángela, para que se diera el sí con Christian Nodal. Foto: Instagram

La familia de Ángela Aguilar es una 'dinastía' en la música regional mexicana. Este legado lo empezó el matrimonio entre los artistas fallecidos Antonio Aguilar y Flor Silvestre, abuelos paternos de Ángela. Foto: Instagram