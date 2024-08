‘Pedro el escamoso’: Actriz cuenta cómo se enteró de que tenía cáncer gracias a su personaje en la novela

Andrea Guzmán, reconocida por su papel como Yadira Pacheco, reveló recientemente un aspecto profundamente personal de su vida. En una charla con la revista Vea, la actriz compartió cómo su participación en la icónica telenovela Pedro el escamoso , que salió al aire en 2001, no solo consolidó su carrera, sino que también le salvó la vida.

Todo comenzó durante el inicio de las grabaciones de la novela. Guzmán, quien ya era una cara conocida en la televisión colombiana gracias a su trabajo en Padres e hijos y otras producciones, asumía su rol como Yadira Pacheco. Un día, mientras grababa una escena, notó algo inusual: una pequeña masa en su cuello. “Noté una bolita en la garganta, pero no le presté mayor atención. Un día viendo una escena al aire noté que la bola creció y decidí ir al médico”, recordó la actriz.

El diagnóstico la dejó en shock. Los médicos le informaron que tenía cáncer de tiroides y que debía someterse a una cirugía de inmediato. Andrea Guzmán, quien entonces tenía solo 22 años, se enfrentó al temor y la incertidumbre que acompaña a un diagnóstico de cáncer. “Era 2001 y me asusté mucho porque el diagnóstico de cáncer en la tiroides indicaba que habría que operar con urgencia. No entendía cómo eso me ocurría si en mi familia no había antecedentes y yo era una persona saludable”, explicó.

Su preocupación no solo era por su salud, sino también por su carrera. Temía que, al revelar su condición, pudiera perder su trabajo en la telenovela. “Recuerdo que también sentí temor por decir algo en la novela y me quedara sin trabajo, así que casi en secreto se lo conté a producción para que me permitieran unos días sin grabar y poderme someter a la cirugía”, mencionó.

La operación fue un éxito y, afortunadamente, Guzmán no necesitó someterse a quimioterapias ni otros tratamientos agresivos. Sin embargo, su vida cambió para siempre. “Una medicina de por vida para suplir la falta de la tiroides fue la recomendación médica. Al principio fue duro. Te cambia el estilo de vida, los primeros meses te deprimes, te da mal genio, pero luego te vas acoplando; te dan la cantidad de medicina exacta que necesitas”, comentó la actriz.

El agradecimiento de Guzmán hacia Pedro el escamoso va más allá del éxito profesional que le brindó. Cuatro años después de superar el cáncer de tiroides, enfrentó otro desafío cuando un examen rutinario detectó células cancerígenas en su cuello uterino. Esta segunda batalla contra el cáncer volvió a poner a prueba su fortaleza y determinación. “En ese momento la intervención fue cortar un pedazo del cuello y afortunadamente tuvo éxito y luego del tratamiento quedé libre de las células”, relató.

La experiencia previa le enseñó la importancia de mantener una actitud positiva y resiliente frente a la enfermedad. “Con la lección aprendida años atrás, entendí que la actitud, el positivismo y las ganas de superar el obstáculo complementan el tratamiento cuando se tiene un resultado como este”, afirmó Guzmán. Su enfoque optimista y su determinación fueron cruciales para superar este segundo obstáculo en su vida.

El impacto de estas experiencias no se limitó a su salud. Durante este tiempo, Guzmán también vivió momentos significativos en su vida personal. Se casó con el italiano Paolo Miscia y tuvo dos hijas, Micaela y Martina. “Todos esos sueños los he cumplido y he estado en proyectos maravillosos”, dijo refiriéndose tanto a su vida profesional como a su familia.

Volver a interpretar a Yadira Pacheco en la nueva temporada de Pedro el escamoso fue un momento de gran emoción para Andrea Guzmán. “Volver a ver a todos mis amigos fue muy emocionante”, comentó sobre su reencuentro con el elenco de la telenovela. Este retorno no solo significó una oportunidad para revivir su personaje, sino también para reflexionar sobre el impacto profundo que la serie tuvo en su vida.

