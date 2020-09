“Qué les puedo decir que ya no sepan, saben el cariño, pero sobre todo el respeto tan inmenso que nos tuvimos Xavi y yo, independientemente de que nuestra relación de pareja terminó pues ya hace más de 16 años y precisamente por ese respeto a él, a su familia, a sus seres queridos, a su hijo, es que siento que mis comentarios, mis palabras no tienen mucha importancia y por eso me he mantenido muy prudente y al margen de esta situación tan inesperada y dolorosa para muchos. Yo nunca hablé de mi depresión con amigas por pudor, por muchas cosas no lo compartes y no buscas ayuda porque sientes o crees que es normal”, expresó.