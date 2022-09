Padre Sergio ya se encuentra en su casa: ‘¡Gracias a Dios como nuevo!’

El padre Sergio Valverde, quién dirige la Asociación Obras del Espíritu Santo, estuvo internado durante dos días por la covid-19. Este jueves recibió la noticia que podía regresar a su hogar pero debía continuar con la cuarentena que finaliza el próximo martes.

“Gracias a Dios como nuevo, con más ganas y más ilusión que nunca”, expresó el padre, quién actualmente se encuentra en su casa.

Padre Sergio Valverde internado por covid-19

Durante el lunes y el martes tuvo calentura y un pequeño dolor de cabeza, pero pensó que era un resfrío porque estuvo bajo la lluvia, días atrás, recogiendo niños de los migrantes venezolanos que llegan al país. Personas del albergue le realizaron una prueba casera, a la cual él se negaba.

“Y sorpresa, salió positiva”, dijo. Le llevaron a la clínica pese a que él no quería asistir. Contó que solo tenía aplicadas dos vacunas contra la covid-19, la última se la colocó hace un año. Pero, alegre expresó “yo estoy vacunado con la sangre de cristo, que me cura de la covid y de todo”.

Decidieron dejarlo internado para mantenerlo en observación, le aplicaron varios medicamentos para controlar los dolores de cabeza y oxígeno, pero él se sentía en perfectas condiciones de salud.

Pese a que es prediabético y en su momento tomó pastillas para la presión, Valverde contó que “ni el pelo le dolía” y que es un milagro que esté bien, ya que, según dijo, lamentablemente nunca cuida de su salud al tener que estar de un lugar para otro, corriendo por el bienestar de los niños y las familias que alberga.

Durante su estadía en el hospital, recibió “mucho amor” por parte de los médicos, así como de las miles de personas que le hicieron llegar sus muestras de cariño. Dio consejería a varias personas del centro médico y se lo tomó como un momento espiritual, donde aprovechó para orar y leer más la biblia.

El sacerdote Valverde indicó que ya desea salir de la cuarentena para poder reintegrarse a los albergues con total normalidad, aunque contó que durante este tiempo no ha dejado de trabajar. “Desde el hospital estuve trabajando los dos días, la mesa de las medicinas la agarré como escritorio”, dijo.

Sobre Obras del Espíritu Santo Copiado!

La Asociación tiene 22 años de brindar ayuda en Costa Rica, actualmente tienen a 100.000 beneficiarios, de los cuales 75.000 son niños, así como 7000 familias a las cuales brindan un diario de comida por mes.

El padre aprovechó la oportunidad para hacer un llamado al pueblo de Costa Rica, para que le ayuden a sostener los diferentes albergues con los que cuenta, esto días no ha podido salir. “Quiero pedirles un favor, a los que tengan posibilidad que me ayuden ya que no tengo yo posibilidad de ir a sus casas”.

Arroz, frijoles, todo tipo de comida saludable y desechables, son algunas de las necesidades más grandes que tienen.

Asimismo, indicó que “el que está enfermo soy yo”, pero las Obras del Espíritu Santo continúan sus labores normales, donde hay más de 75.000 niños que requieren ayuda. Para aquellas personas que deseen colaborar pueden comunicarse al teléfono 8959-2020.

Finalizó diciendo: “A mi puede faltarme todo, no me preocupa para nada, pero a mis chiquitos no”.