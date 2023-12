Oprah Winfrey deslumbra con su nuevo aspecto físico luego de tomar medicamentos

La reconocida actriz estadounidense Oprah Winfrey se muestra regocijada ante la transformación en su apariencia física, la cual fue objeto de críticas durante muchos años. En ese tiempo, los kilos de más que llevó la colaron en el epicentro de burlas; sin embargo, la presentadora confiesa que jamás experimentó resentimiento al respecto, simplemente lo asumió y llegó a creer que era responsabilidad suya.

Oprah Winfrey exhibe su reciente transformación física luego de haber experimentado una notable reducción de peso gracias a la administración de medicamentos prescritos.

En una reciente entrevista exclusiva con la revista People, Oprah aborda de manera franca las medidas que adoptó para lograr una notoria pérdida de peso. A lo largo de 25 años, tuvo que enfrentarse a burlas, señalamientos y críticas debido a su sobrepeso.

“Simplemente acepté eso como es y no me sentí enojada. Me sentí triste. Me sentí herida. Sentí vergüenza. Pero ni siquiera se me ocurrió que pudiera sentirme enojada. Me tragué la vergüenza y acepté que era culpa mía”, expresó.

Fue en junio de este año cuando sostuvo una conversación con especialistas médicos, quienes le indicaron que su problema de obesidad obedecía más a cuestiones cerebrales que a falta de fuerza de voluntad. “Me di cuenta de que me estuve culpando todos estos años por tener sobrepeso y que tengo una predisposición que ninguna cantidad de fuerza de voluntad podrá controlar”.

Winfrey admitió que le fueron recetados ciertos medicamentos que efectivamente le han facilitado la pérdida de peso. Aunque opta por no revelar el nombre, asegura sentirse tranquila, pues solo los consume cuando considera necesario, y el hecho de que sea bajo prescripción médica la reconforta.

En eventos recientes de carácter público, Oprah Winfrey captó la atención con su nueva imagen, la cual exhibe con una sonrisa y atuendos ajustados.

Winfrey alcanzó la fama como presentadora y productora del aclamado programa de entrevistas The Oprah Winfrey Show, emitido durante más de 25 años, desde 1986 hasta 2011.

El 13 de diciembre, la Galería Nacional de Retratos de Estados Unidos añadió a su colección permanente el retrato de la destacada comunicadora estadounidense, obra del artista Shawn Michael Warren.

A sus 69 años, Winfrey aseguró un lugar en el museo por sus “importantes contribuciones a la cultura popular estadounidense”, realizadas desde su posición como “líder mundial de los medios de comunicación”, según informó la galería en un comunicado desde Washington.

