Octavio Ocaña fue sepultado en Tabasco y la familia pide que se investigue a fondo su muerte

Interpretando la canción Amor eterno, así despidieron los familiares y amigos más cercanos al actor Octavio Ocaña, quien desde niño interpretó a Benito Rivers en la serie de comedia Vecinos y que falleció el viernes 29 de octubre, en un incidente confuso y por el cual su familia pide que se haga justicia en la investigación.

Ocaña, de 22 años, fue sepultado el lunes 1. ° de noviembre en el Recinto Memorial, de la capital de Tabasco, de donde era originario.

[ Octavio Ocaña: actor había consumido marihuana y licor, además se disparó por accidente ]

Desde la noche del domingo, miles de tabasqueños se volcaron a las calles y recibieron en la entrada de Villahermosa a la carroza que transportó el cuerpo de Ocaña. Los fans acompañaron al artista con cantos, aplausos, flores y cartulinas en las que pedían justicia por su muerte. La carroza recorrió las calles y avenidas de esta ciudad, comenzando así la despedida de uno de los hijos predilectos de la tierra tabasqueña, según informó El Universal de México.

“Estoy impresionado y agradecido con los tabasqueños; con la gente que lo ama; yo sé que ustedes lo aman. Hoy lo voy a disfrutar, que son los últimos días que estará conmigo, quiero llorar y estar con él”, señaló Octavio Pérez, padre de Octavio, quien en ningún momento se separó del féretro de su hijo.

El lunes en el sepelio participaron los padres de Octavio, su novia Nerea y sus hermanas Ana Bertha y Ana Leticia. Sobre el ataúd del actor se colocó una camiseta del equipo Cruz Azul —del cual era fan—, así cómo un rosario de madera.

La familia de Octavio Ocaña, quien interpretó a Benito en 'Vecinos', sepultó el cuerpo del artista en el Recinto Memorial de Villahermosa, en Tabasco.

Piden justicia

Octavio Pérez, padre del artista, afirmó que después de sepultar a su hijo buscará que se haga justicia para que su muerte no quede impune. El progenitor ha dicho que el arma con la que afirmó la fiscalía el joven se había disparado por accidente, fue en realidad implantada en el carro en el que viajaba Ocaña.

“Primero hago mi trabajo como padre, yo quiero que mi hijo descanse en paz, y de ahí yo ya me encargo de que esto no quede impune. Porque ya vimos que tiro por viaje matan a niños, matan mujeres, ya no podemos vivir en este país así. Hoy fue mi hijo, mañana va a ser el tuyo, y eso la verdad es doloroso”, dijo Pérez, según reseña El Universal.

Muchos fans querían despedirse de Octavio Ocaña, pero al sepelio solo asistieron familiares y amigos cercanos, debido a las restricciones por la pandemia.

Declaraciones similares hicieron las hermanas y la novia de Octavio. “Si la muerte de Octavio fue un caso de injusticia vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y vamos a pedir justicia. Aún estamos en shock”, afirmaron las hermanas después de la vela. Por su parte, Nerea dijo que solo espera que se haga justicia.

Sobre la muerte del intérprete, la fiscalía mexicana dice que los exámenes que se le hicieron al actor revelaron que había consumido licor y marihuana. Además, las autoridades aducen que el artista se disparó a si mismo de manera accidental tras el choque que protagonizó con su carro luego de huir de la policía.

En nuevas informaciones publicadas, la investigación destacó que el arma calibre 380 que supuestamente el artista sacó de la guantera del vehículo no tenía registro de importación o documento de propiedad. Los dos policías de Cuautitlán Izcalli y los dos acompañantes de Octavio Ocaña quienes estaban siendo interrogados quedaron en libertad, pues no hay delito que imputarles, puntualizaron fuentes de la Fiscalía Mexiquense a El Universal.