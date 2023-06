No solo Kourtney Kardashian: estas son otras celebridades que se embarazaron después de sus 40

Diferentes razones llevan a las mujeres a decidir ser madres en una edad que, al menos socialmente, es considerada como un poco tardía. Lo cierto es que en tiempos en los que muchas priorizan su realización personal, la maternidad es un camino que se busca en el momento que se sienta adecuado: así sea después de las cuatro décadas.

Así le ocurrió a Kourtney Kardashian, quien recientemente informó que está embarazada de su cuarto hijo, a sus 44 años.

De una manera muy emotiva, Kardashian le contó a su esposo Travis Barker, y al mundo, que está encinta. Ella aprovechó el concierto de Blink-182, donde el músico es baterista, para decirle a través de un cartel y divertidos saltos que esperan a su primer hijo juntos. El vientre de Kourtney es prominente y alrededor de la noticia hay quienes han comentado sobre la edad de su embarazo.

Kourtney kardashian y Travis Barker mostraron la barriguita de la socialité, de 44 años. Foto: Instagram

Kourtney Kardashian ha hablado abiertamente sobre las bondades de las técnicas de reproducción asistida. Sin embargo, anteriormente declaró que no estaban funcionando para ella y Travis, con quien se casó en mayo del 2022.

“Hemos terminado oficialmente con la fecundación in vitro. Nos encantaría tener un bebé más que nada, pero realmente creo en lo que Dios tiene reservado para nosotros. Si es un bebé, entonces supongo que sucederá”, aseguró Kourtney, quien no es la única celebridad en no limitarse a la edad para ser madre.

A continuación, un repaso por otras figuras mediáticas que abrazaron la maternidad después de sus ‘cuarentas’.

La actriz se convirtió en mamá a los 43 años, cuando nació su hijo Santiago. Ella se embarazó a sus 42. El niño es fruto de su relación con José Bastón.

Eva Longoria lució feliz su embarazo. Foto: AFP

Berry es otra actriz que no se preocupó por la edad para ser mamá. Su primera hija nació cuando ella tenía 37 años. Halle fue madre por segunda vez a sus 42. Cuando le preguntaron acerca de cómo era vivir sus embarazos a esas edades, la famosa destacó que se sentía muy bien y con total energía.

Halle Berry fue mamá por segunda vez a sus 42 años. (FAMEFLYNET PICTURES/FAMEFLYNET PICTURES)

La famosa actriz se convirtió en mamá a los 47 años. Después de haber consolidado una exitosa carrera en el cine, la protagonista de El descanso dio a luz a Raddix Madden, la niña que nació fruto de su matrimonio con Benji Madden.

“Me encanta ser madre. Es la mejor parte de mi vida. Esto muy agradecida y feliz, esto es la mejor cosa que me ha pasado en mi vida. Tengo mucha suerte de haberlo hecho con Benji, estamos pasándolo genial. Es genial”, detalló la actriz y replicó Infobae.

Cameron Díaz vivió en la vida real su embarazo. Aquí aparece en una de sus películas. Foto: Twitter

La reconocida actriz es otra de las celebridades que eligió la cuarta década para convertirse en mamá. Ella tenía 41 años cuando en el 2007 nació Valentina Paloma, su única hija.

“Había llegado a un punto en mi carrera en el que había hecho muchas cosas, estaba realmente emocionada de ser madre”, dijo en una entrevista a The Sunday Times Style.

Salma Hayek durante el embarazo de su hija Valentina Paloma. Foto: Instagram

La actriz y modelo italiana vivió la maternidad dos veces en sus 40. Justamente a los 40 años nació Deva, su primera hija y cuando cumplió 45 llegó al mundo Léonie. Antes del segundo nacimiento ella fue la protagonista de la portada de la revista Vanity Fair.

“Cuando mi hija tenga veinte años, yo tendré sesenta. ¿Y qué? Ya hoy las mujeres de sesenta años están estupendas. El mundo ha cambiado y, con todas las precauciones, hoy es posible tener un hijo con cuarenta años y verlo crecer”, dijo en esa entrevista.

Mónica Bellucci posó embarazada a sus 45 años. Foto: Captura de pantalla

Otras celebridades que han optado por la maternidad después de sus 40 y se han apoyado en vientres subrogados han sido Nicole Kidman, París Hilton e incluso la propia Kim Kardashian, hermana de Kourtney.