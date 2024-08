‘No conocía un amor así’, asegura TikToker que se hizo viral por hacer videos junto a su perrita Risa

La pandemia no fue para nada agradable; pero el encierro forzado y la creatividad hicieron que nuevas figuras se popularizaran en redes sociales, uno de los pocos medios disponibles para interactuar con el mundo en ese momento histórico.

Uno de esos fue Jorge Bolaños, un conocido comediante español que a falta de shows no le quedaba más que subir videos en TikTok. Fue en ese tiempo que descubrió que tenía a su mayor fan al lado y no se había dado cuenta.

Se trata de Risa, una perra labradora bonsái que cumplió cuatro años el pasado 9 de mayo y que se ha convertido en la verdadera estrella de los videos de Jorge, los cuales se han viralizado a tal punto que está a punto de iniciar una gira por Latinoamérica.

Jorge Bolaños adoptó a Risa, en el 2020, en un albergue. (Captura )

“No pensé que me iba a hacer viral, yo solo subía videos o contenido que a mí me daba gracia o que me pasaban a mí con Risa. La verdad es que yo no tenía pensado hacer videos con mi perra, pero de repente un día estaba mirando a la cámara, interpretando un vídeo de los míos, y ella estaba a mi lado y digo: ‘¿Por qué lo que estoy contándole a la cámara no se lo cuento a ella?’, y desde ese vídeo como que hubo un pequeño boom y dije: ‘No es mala idea’”, cuenta.

Lo cierto es que gracias a esos videos con Risa, Bolaños iniciará su gira por Latinoamérica con un show en Costa Rica, el cual se llevará a cabo el próximo10 de agosto en el Centro de Convenciones, a partir de las 8 p. m.

Este es un show en el que el comediante español hablará de esas situaciones por las que pasan quienes tienen un perro como mascota. Jorge confiesa que desde que Brisa llegó a su vida, su mundo cambió, pues nunca había tenido un perrito y ahora puede hablar con propiedad de muchos temas que quienes tengan un can también entenderán.

“Personalmente, yo no conocía ese amor que se siente por los perros, como nunca había tenido uno, no sabía de esa complicidad y es algo maravilloso, que yo no sé ponerle nombre todavía. Ahora la gente me escribe para contarme sus historias y se identifican conmigo”, afirma.

Además, sus seguidores frecuentemente le envían fotos de sus mascotas y le comparten sus anécdotas. Jorge las lee y también se identifica con muchas de esas situaciones que pueden llegar a ser incluso muy particulares.

Por ejemplo, en sus videos con Risa, Jorge sabe que tiene que estar atento para no decir algunas palabras frente a ella, como “Calle”, “Regalitos” o “Quieres”, pues se desespera si eso pasa.

“Eso es todo un problema, porque cada día que pasa se añaden más palabras. Cuando yo digo algo que sé que a ella le va a gustar, como que le voy a dar comida o que le voy a dar un regalo, ella se alegra mucho, pero me quita vocabulario, porque hay palabras que ya no puedo decir y estamos mi chica y yo todo el día insinuando palabras”, detalla.

Jorge Bolaños se hizo viral en TikTok por subir videos con Risa, quien mira atenta a la cámara. (Captura)

Todo eso será parte del espectáculo que el comediante español prepara para Costa Rica; sin embargo, Risa no estará presencialmente en el show.

Jorge explica que es muy complicado traer a su perrita a Latinoamérica desde España, por la cantidad de horas que dura el vuelo. Aunque le hubiese encantado que su fiel amiga lo acompañara sobre el escenario, eso no es posible, al menos de la forma que él quisiera. Eso sí, adelanta que hay sorpresas.

“Lo de Risa es algo que siempre digo en los shows, no me gusta hacer sufrir a mi perrita con tantas horas de vuelo, pero también siempre digo que ella es la protagonista del show y va a estar con nosotros de alguna manera, es parte principal del show y va a estar en el escenario. Y la gente va a tener un poquito de Risa, que es como una actriz de Hollywood”, explica.

Las entradas para este espectáculo tienen un valor de ¢24.000 en la zona Preferencial, ¢29.000 en VIP y ¢35.000 en Superfan; y se encuentran a la venta en la página web www.eticket.cr.