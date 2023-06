Niña cabalgó junto a Shakira y Gisele Bündchen en Santa Teresa

Una niña de 8 años tuvo la oportunidad de montar a caballo junto a la reconocida cantante colombiana Shakira y la modelo brasileña Gisele Bündchen, expareja del beisbolista Tom Brady, en Santa Teresa de Cóbano, Puntarenas.

Esta experiencia inolvidable de Aynara Brenes fue revelada en el programa de Teletica, De Boca en Boca, donde la niña compartió su anécdota y afirmó que Shakira es su cantante favorita.

Cuando el periodista le preguntó cómo fue montar junto a Shakira, Brenes respondió: “Superbién (...). desde el principio yo iba detrás de ella y después le pedí si me podía tomar una foto con ella y después, cuando llegamos allá, me dio un abrazo”.

La niña, quien monta a desde los 6 años y tiene una yegua llamada Sorpresa, también mencionó que la cantante barranquillera estaba acompañada de sus dos hijos, Milan y Sasha. “Al más pequeñito le dieron uno que se llama Bela”, añadió.

Además de tomarse una fotografía junto a la estrella internacional, la pequeña tuvo la oportunidad de expresarle su admiración. “Le dije que era mi cantante favorita y que mi mamá también la quería”, comentó.

El recorrido, que Brenes ya realizó en varias ocasiones, fue guiado por Bündchen, a quien describió como una persona “linda y muy amable”. La modelo, de 42 años, posee una casa en Santa Teresa.

El programa de entretenimiento también compartió la historia de Fernando Araya, otro residente de Santa Teresa, quien se encontró con la cantante y sus hijos en la playa el sábado.

“Yo llegué en mi moto y le dije que era fan de ella y le pedí una foto” comentó Araya. “Vieras que muy humilde y me dijo que no porque andaba desarreglada y porque andaba con los niños (…). Me confesó que Costa Rica le parecía un país muy bello. Después de hablar le agradecí y no le tomé la foto”, agregó.

La intérprete de canciones como Antología, Acróstico y Te felicito llegó a Costa Rica el miércoles 21 de junio, se hospedó en la capital y posteriormente se trasladó a la costa del Pacífico. Según imágenes difundidas por Amelia Rueda, la cantante abandonó el país la mañana de este jueves.

