Nicola Coughlan, Penélope en Bridgerton, revela sus secretos de belleza

La primera parte de la tercera temporada de la serie Bridgerton de Netflix se estrenó con más de 45,1 millones de vistas en una semana, según anunció la plataforma de streaming. El fanatismo que generó esta historia protagonizada por Nicola Coughlan va más allá de las pantallas, y los espectadores buscan conocer todos los detalles al respecto.

La actriz, de 37 años, recibió elogios por su aspecto radiante y despertó curiosidad sobre su rutina de cuidado de la piel, motivo por el cual recientemente compartió sus consejos en un video.

Coughlan, quien interpreta a Penélope Featherington, reveló en Vogue Beauty Secrets que considera esencial el uso diario de un dispositivo facial que aplica con pequeñas descargas eléctricas en mandíbula, mejillas y frente, asegurando que “realmente funciona” para levantar y tonificar la piel, proporcionándole una apariencia más esculpida. Esta técnica ganó mucha popularidad entre las celebridades recientemente.

Después de este paso, aplica un suero hidratante de The Ordinary en rostro y cuello, destacando su capacidad para hidratar y dar volumen gracias al ácido hialurónico en su fórmula. Además, recomienda una crema nutritiva para el contorno de ojos de Tatcha, formulada con ingredientes que minimizan arrugas y aumentan la firmeza de la piel.

Como toque final antes del maquillaje, utiliza la crema hidratante The Dewy Skin Cream de Tatcha y enfatiza la importancia de no saltarse estos pasos, así como de no dejar de lado la protección solar diaria. Para esto, utiliza el humectante Fenty Hydra Visor con SPF, que contiene niacinamida, un ingrediente que ganó popularidad recientemente en productos asiáticos.

Con estos pasos, Coughlan demuestra, tanto dentro como fuera de la pantalla, que la clave para una piel radiante va más allá del maquillaje, con una rutina de cuidado de piel rigurosa.

Nicola Coughlan compartió cómo respondió a las críticas de algunos usuarios: “Fue increíblemente empoderador”

Además de su rutina de cuidado de la piel, Nicola Coughlan ha sido una voz activa en temas de representación y aceptación corporal en la industria del entretenimiento, inspirando a muchos de sus seguidores a sentirse cómodos en su propia piel. Fotos: La Nacion/Argentina/GDA

La actriz cuenta con una comunidad de cinco millones de seguidores en Instagram. Los fanáticos de Bridgerton la admiran y elogian constantemente por sus habilidades artísticas. Sin embargo, como ella misma reconoce, también enfrenta críticas.

Coughlan reveló que recibió algunos comentarios negativos y respondió con un mensaje contundente, especialmente después de una escena muy discutida que se estrenó el pasado jueves 13 de junio junto con la segunda parte de la temporada 3 de la serie de Netflix.

“Hay una escena en la que aparezco completamente desnuda frente a la cámara y esa fue mi idea, mi elección. Simplemente sentí que era la mejor respuesta a todos los comentarios malintencionados sobre mi cuerpo”, aseguró, añadiendo que para ella fue “increíblemente empoderador” poder hacerlo.

“Me sentí hermosa en ese momento y pensé: ¡Cuando tenga 80 años, quiero recordar esto y recordar lo sexy que me veía!”, expresó. “Me sentí genial con la desnudez de mi personaje esta temporada porque no solo lo permití, sino que lo impulsé activamente”.

