Natalia Rodríguez en Qatar 2022: ‘Qué chiva que el mundo vea el Pura Vida con una sonrisa’

La sonrisa de Natalia Rodríguez, las guarias moradas que lució en su cabello, la bandera de Costa Rica que pintó en su rostro y la forma en que disfrutó del partido de La Sele contra Japón en Qatar 2022, acapararon las pantallas de la FIFA y de varios medios internacionales que replicaron su imagen varias veces.

Desde Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes, Rodríguez contó que se siente muy honrada y orgullosa de haber representado a nuestro país desde las gradas del estadio Ahmad bin Ali, durante el encuentro en el que Costa Rica triunfó por marcador de 1 a 0 a Japón.

“Qué chiva que el mundo pueda ver a Costa Rica con el Pura Vida, con la sonrisa, con esa buena vibra y esa buena energía”, dijo la presentadora vía WhatsApp.

Además de “robar cámara” en el partido contra Japón, la tica apareció días atrás en las pantallas del Fan Fest de Qatar.

Durante el partido de Costa Rica contra Japón, Natalia Rodríguez lució en su cabello un tocado de guaria morada y maquillaje alusivo a la bandera de nuestro país. Foto: Archivo.

Natalia Rodríguez atrae la atención de las cámaras de la FIFA en el Mundial Qatar 2022

Natalia y su esposo Emilio Garro viajaron a Qatar para disfrutar del Mundial y apoyar a La Sele desde las gradas. Juntos vivieron el partido contra España y contra Japón, pero solo tenían entradas para estos encuentros y, por este motivo, ahora se encuentran en Abu Dabi.

“En Qatar solo nos permitían estar 10 días porque solo teníamos entradas para los dos primeros partidos. De ahí viajamos a Abu Dabi y luego iremos a Francia”, contó Rodríguez.

Sobre el hecho de que su imagen figurara en el Mundial, Natalia afirma que no se había dado cuenta hasta que amigos y seguidores de redes sociales comenzaron a enviarle fotos y videos.

Durante el partido, la imagen de Natalia Rodríguez con la bandera también llamó la atención. Foto: Archivo.

“Yo no sé por qué me enfocaron. Nada más estaba disfrutando y dándole toda la buena vibra a La Sele, porque más allá de lo que pasó en el primer partido siempre hay que apoyar al equipo en las buenas, en las malas y las recontramalas. Hay que apoyar al país, a nuestra bandera”, dijo.

La presentadora de Teletica agregó que, al igual que ella y su esposo, muchos ticos que estuvieron en los partidos hicieron lo suyo para darle ánimos al equipo patrio.

“Los ticos somos Pura Vida con nuestras sonrisas y nuestra manera de ser, y si todo eso se puede irradiar a través de las pantallas es un honor para cualquiera”, expresó.

Natalia, además, contó que en Qatar se hizo un video promocional con unas imágenes de ella vestida con el traje típico nacional. Ese vestido, además del arreglo de guarias moradas que llevó en su cabello en el partido contra Japón, fueron hechos por la tía de la periodista Gabriela Jiménez.

Fans de Natalia Rodríguez la felicitaron por haber representado a la mujer costarricense durante el partido de la Sele contra Japón. (Cortesía Natalia Rodríguez)

“Para mí es un orgullo, es algo súper chuzo. ¿A quién no le gustaría representar un país? Al final todos los ticos en el Mundial lo están haciendo con solo estar ahí uniformados, con la banderita pintada en la cara. Es una representación a nivel mundial (...) Al final somos varios ticos que representamos a Costa Rica y se nos infla el pecho que se pueda ver al país con el Pura Vida”, afirmó.

En medio de todo lo que generó la imagen de Natalia en Qatar, la presentadora destacó que se siente honrada de que muchas mujeres le hayan dicho que ella las representa.

“Muchas mujeres me han dicho que represento la belleza tica, pero no la exuberante a nivel físico. Lo que he sentido es que va más por la sonrisa, por la energía y la buena vibra. Es de lo más lindo que puedo atesorar de este momento: saber que muchas chicas se sintieron felices de ver que así somos las ticas”, aseveró.

Con la fe en La Sele Copiado!

Rodríguez, quien figura en la televisión costarricense desde hace 19 años, comentó que este 2022 ha sido un año de muchas bendiciones para ella a nivel laboral y que esto la hace estar muy agradecida.

De hecho, en Qatar también sacó tiempo para trabajar, ya que unas 10 marcas confiaron en ella para hacer contenido para redes sociales y patrocinarlas.

Natalia Rodríguez posando en el Fan Fest de Qatar 2022.

“Yo lo disfruto al máximo, pero con los pies sobre la tierra. Este año me ha tocado bastante trabajo en el canal (Teletica). Para mí es una bendición que tanto el canal como las marcas me den el privilegio de representarlos”, dijo.

Aunque Natalia y su esposo no estarán presentes este jueves 1° de diciembre en el partido de Costa Rica contra Alemania, la tica le envía a los seleccionados todas sus mejores vibras y espera un resultado favorecedor para la Tricolor.

“Ese partido que falta para nosotros es primordial (...) De Costa Rica todos esperamos lo mismo: lo máximo, que lo den todo, que jueguen con garra, corazón e interponiendo el nombre del país delante de todo”, sentenció.