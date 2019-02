“Mi corazón está totalmente cerrado. No me imagino compartir mi vida con otro hombre. Hay gente que me dice 'la viuda', pero sigo siendo la esposa de César Meléndez. Seguiré siendo su esposa hasta que Dios me marque el camino. Seguiré enamorada de César. No me visualizo con otra persona compartiendo mi vida, mis sueños, mi trabajo”, relata Cristina, quien tuvo una relación de 18 años con el actor y cantante.