Además de conquistar los corazones de los televidentes con su papel de la señora Garrett ayudando a educar a dos jóvenes afrodescendientes en Blanco y negro y después de guiar la vida adolescente de cuatro jovencitas en Hechos de la vida; Rae se distinguió en series como Car 54, Where Are You a inicios de los años 60, también en el drama Queen of the Stardust Ballroom y en el filme Bananas donde interpretó a la madre de Woody Allen.