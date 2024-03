Mujer de 73 años fue estafada en Facebook por un falso Luis Miguel

Una mujer de 73 años de edad fue engañada y estafada a través de la red social Facebook por un hombre que se hacía pasar por el cantante mexicano Luis Miguel .

Mujer estafada por un Luis Miguel falso

Recientemente, se volvió viral la noticia, sin embargo, todo comenzó cuando el sujeto se ganó la confianza de Sandy Somarriba hasta quedarse con gran parte de sus recursos económicos. Sabiendo que ella era fanática del artista, el hombre no dudó en hacerse pasar por él, algo que la enamoró perdidamente.

La víctima, oriunda de Nicaragua, pero residente en Estados Unidos, mantuvo conversaciones durante diez meses con el impostor, quien se contactó por primera vez vía Facebook en 2023 y le mencionó que podía comunicarse directamente con él si compraba una “tarjeta de fan” por $500. Sin embargo, Sandy no dudó en aceptar la oferta, dando inicio a un intercambio romántico en el que comenzaron a planear una vida juntos.

Con el tiempo, el estafador comenzó a solicitar dinero bajo diversos pretextos, desde pagos de servicios hasta grandes sumas para gastos. Sin embargo, esto no despertó sospechas en la mujer, quien seguía entusiasmada por encontrarse con el supuesto conocido Sol de México.

En febrero, cuando Somarriba viajó a España, lugar que eligieron para casarse, el falso Luis Miguel no apareció y se quedó sola enfrentándose a la cruda realidad de su situación. Ante la desolación, la policía se involucró para denunciar el caso y un amigo la ayudó a comprar el boleto de vuelta a su país donde reside, según informó el medio español La Voz de Galicia.

La mujer estafada se llama Sandy Somarriba, quien relató su historia de romance con el supuesto Sol de México a los medios españoles.

Además, el estafador sigue escribiéndole y llamándola asegurándole que sí es Luis Miguel. “Yo le sigo la corriente y le digo que ya no soy una mujer confiada, que ver para creer”, explicó la mujer al medio anteriormente mencionado. Y agregó: “Yo no tengo más dinero. Todo se lo di. Pero lo que más me duele es mi corazón destrozado, hecho trizas”.

La mujer contó al medio que el estimado de lo que le pudo entregar al sujeto fueron $10.000, incluso vendió una joya por 750 euros para dárselos. “Cometí miles de tonterías. La gente no puede comprender cómo caí en esto. Yo lo veía venir, pero no quería escuchar”, admitió Somarriba.

En una reciente entrevista, Sandy Somarriba, la mujer estafada por un supuesto Luis Miguel en Facebook, admitió que se quedó sin dinero.

