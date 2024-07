Muere Richard Simmons, gurú del ‘fitness’ hollywoodense, a los 76 años

El excéntrico presentador Richard Simmons, conocido por su enérgica actitud y su encrespado cabello, falleció este sábado 13 de julio, a los 76 años.

La muerte del también entrenador de fitness ocurrió en su casa en Los Ángeles, California, según confirmó un representante de la figura televisiva al medio ABC News .

El deceso ocurre tan solo un día después de su cumpleaños, en el que había agradecido a sus fans por los buenos deseos por medio de redes sociales.

“Gracias… ¡Nunca había recibido tantos mensajes sobre mi cumpleaños en mi vida!. Estoy aquí sentado escribiendo correos electrónicos. Que tengan un hermoso viernes”, había publicado el presentador de televisión en su cuenta de Facebook.

Richard Simmons fue muy conocido en la década de 1980 por su programa de estilo de vida saludable. (AFP)

Si bien había estado lejos del ojo público en los últimos años, Simmons fue muy conocido entre 1984 y 1989, cuando tenía a cargo el programa The Richard Simmons Show. En este compartía recetas, rutinas de ejercicios, entre otros, mientras conversaba con invitados famosos.

El programa fue tan exitoso que incluso ganó varios premios Emmy a mejor dirección y a mejor programa de entrevistas. Además, vendió decenas de videos en DVD con rutinas de ejercicios, entre ellos Sweatin’ to the Oldie, Party off the Pound, Blast Off, Pump and Sweat, Tonin’ Uptown y Tonin’ Do wntown.

Aunque la causa de su muerte no está clara, TMZ asegura que el presentador se cayó en el baño de su casa y que su muerte podría estar relacionada con ello. Además, reveló que la División de Homicidios y Robos de élite de la Policía de Los Ángeles, se hizo presente en la casa de Simmons, pero no consideran que haya sido un crimen.

Richard Simmons lanzó varios DVD con rutinas de ejercicios, entre ellos 'Sweatin’ to the Oldie'. (YouTube)

“Fuentes policiales informaron que la policía y los bomberos respondieron a una llamada de su ama de llaves poco antes de las 10 a. m. de este sábado y lo declararon muerto en el lugar. Nos dijeron que no se sospecha que haya ocurrido algo ilícito en este momento y que la policía está investigando el hecho como una muerte natural”, indicó TMZ.

En marzo de este año, Simmons le había dicho a sus fans que recientemente le habían quitado un cáncer de piel de la cara; sin embargo, ya se había recuperado.

“Sé que algunos de los que leen esto han tenido cáncer o han conocido a alguien en su vida que lo ha tenido. Prométanme que irán al médico y se harán un chequeo completo”, había publicado.

Su nombre real era Milton Teagle Simmons y nació en Nueva Orleans el 12 de julio de 1948. Se interesó en el fitness luego de haber tenido sobrepeso en la adolescencia, y en 1976 abrió su primer gimnasio en Beverly Hills, California.

Su trascendencia es tal que, según Variety, a inicios de este 2024 se dio a conocer que estaba en proceso una película biográfica sobre su vida, la cual sería protagonizada por Pauly Shore; no obstante, el presentador levantó la voz en contra de la producción.

“¡Hola a todos! Es posible que hayan oído que van a hacer una película sobre mí con Pauly Shore. Nunca he dado mi permiso para esta película. Así que no crean todo lo que leen. Ya no tengo un representante ni un publicista. Solo trato de vivir una vida tranquila y estar en paz. Gracias por todo su amor y apoyo”, dijo.