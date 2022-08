Muere Olivia Newton-John, estrella de ‘Grease’, a los 73 años

Olivia Newton-John, la famosa estrella británico-australiana de los años 70, reconocida por su papel protagónico junto a John Travolta en el musical Grease (Vaselina), falleció este lunes 8 de agosto, a los 73 años.

El deceso fue confirmado por la familia de la artista mediante una publicación de su esposo, John Easterling, en la cuenta oficial de Facebook de la actriz y cantante.

“Falleció en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos”, dice la publicación que se acompaña de una fotografía de la actriz.

Si bien los allegados no compartieron detalles adicionales sobre la muerte de la intérprete de Sandy Olsson en Grease, se sabe que Newton John recibió tratamiento por cáncer de mama en 1992. Además, en el 2017 anunció que su enfermedad había regresado y se había convertido en metástasis.

De hecho, tras años de llevar su enfermedad en silencio, la actriz reveló que luchaba contra la enfermedad desde el 2013.

“Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal continúan con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer”, detalla el post.

Por ello, la familia le pidió a los seguidores que en vez de enviarle flores a la actriz, hagan donaciones en su memoria al Fondo de la Fundación Olivia Newton-John (ONJFoundationFund.org).

A Olivia le sobrevive su Easterling, así como su hija Chloe Lattanzi.

Una estrella internacional

Hija de un galés y una judía alemana, Olivia Newton-John nació en Cambridge, Reino Unido el 26 de setiembre de 1948 y cuando tenía tan solo cinco años, se mudó con su familia a Australia, luego de que su papá Brinley Newton-John consiguiera un trabajo como profesor en la ciudad de Melbourne. En ese país de Oceanía vivió los siguientes años de su infancia y adolescencia.

Olivia debutó en el medio artístico muy joven. A los 16 años ganó el concurso de talentos Sing Sing Sing, un programa televisado, el 19 de abril de 1964, lo que la impulsó a seguir en el camino musical. De hecho, tras quedarse con el primer lugar del concurso, la joven cantante formó Sol Four, un grupo musical de chicas, con el que comenzó a participar frecuentemente como invitada a varios programas de música australianos.

Para 1970 su rostro ya era más que conocido en Australia, sin embargo, su fama internacional apenas iba a empezar a dar frutos. En 1971 la intérprete lanzó If Not For You, su primer álbum, el cual llegó a los Estados Unidos para vivir de un éxito imparable con temas como Banks of The Ohio, If Not For You y Me and Bobby McGee, que le abrieron las puertas a su ascenso al estrellato.

Dos años más tarde, en 1973, publicó Let Me Be There, el segundo álbum de su carrera y que se colocó rápidamente entre las 10 primeras producciones en las listas de música country. Tan solo un año después, en 1974 la cantante presentó su tercer álbum, If You Love Me, Let Me Know, que incluía el tema I Honestly Love You que alcanzó el primer lugar de Billboard en Estados Unidos.

Y entonces, en 1978, cuando Olivia tenía 29 años, llegó la oportunidad de hacer Grease una película que no solo le daba a la artista una posibilidad para demostrar sus dotes como actriz, sino que le iba a permitir cantar y compartir créditos con un joven artista: John Travolta.

Según detalla Vanity Fair, esta era una “producción descuidada, planificada en cinco semanas y filmada durante dos meses, que recibió un modesto presupuesto de $6 millones”, sin embargo, Olivia quien había debutado en el cine en 1970 (en el filme Tomorrow) tomó el riesgo de interpretar a Sandy Olsson, luego de que la producción (y Travolta) hicieran todo lo posible para convencerla de que tenía que ser la estrella de la cinta.

“Estaba muy ansiosa porque mi carrera musical iba bien y no quería estropearla haciendo otra película que no fuera buena”, dijo la actriz en declaraciones reproducidas por Vanity Fair.

Sin embargo, hizo la prueba frente a cámaras y convencida del resultado y de ver cómo lucía con Travolta (quien para ese entonces tenía 23 años) decidió hacer la película.

La cinta se estrenó el 16 de junio de 1978 y rompió récords de taquilla. La cinta de bajo presupuesto se convertiría en un fenómeno internacional. En ese entonces obtuvo ganancias brutas de $160 millones y recibió una nominación al Óscar en la categoría mejor canción original por Hopeless Devoted to You.

Noticia en desarrollo