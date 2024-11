Muere a los 70 años Arturo García Tenorio, actor de ‘Carrusel’ y ‘Chapulín Colorado’

Arturo García Tenorio, conocido por su papel como el padre de Jaime Palillo en la telenovela Carrusel, falleció el jueves 14 de noviembre a los 70 años.

Jorge Ortiz de Pinedo fue el encargado de comunicar la noticia a través de redes sociales, donde expresó su tristeza y ofreció condolencias a la familia del actor. Más tarde, la Asociación Nacional de Actores confirmó el deceso con un comunicado:”La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Arturo García Tenorio, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz”.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la causa de la muerte, aunque se especula que fue a consecuencia de un infarto.

Famosos y colegas se sumaron al luto dedicándole mensajes de despedida. Entre ellos destacan Eduardo España, Ricardo Margaleff, María Luisa Valdés Doria y el productor Rubén Galindo, quien lo describió como un gran ser humano y amigo.”Que en paz descanse mi queridísimo Arturo García Tenorio, gran hombre, gran amigo y gran compañero de trabajo”, escribió Galindo en su cuenta de X.

Tras su fallecimiento, llamó la atención su última publicación en redes sociales, en la que reflexionó sobre la muerte:”La muerte es algo a lo que no debemos temer, porque mientras somos, ella no es; y cuando la muerte es, nosotros ya no somos”.

¿Quién era Arturo García Tenorio?

Arturo García Tenorio, originario de la Ciudad de México, inició su carrera en 1974 participando en sketches del popular Chapulín Colorado junto a “Chespirito”. También tuvo una destacada trayectoria teatral, incluyendo su participación en obras como La dama de negro.

En televisión, formó parte de más de 20 producciones, entre ellas La madrastra, Primer amor a mil por hora, María Mercedes, Clase 406 y Destilando amor. Sin embargo, su papel más recordado sigue siendo el del padre de Jaime Palillo en Carrusel, una de sus primeras actuaciones en telenovelas.

Arturo García Tenorio comenzó su carrera en 1974, colaborando en los icónicos 'sketches' del 'Chapulín Colorado', junto a Roberto Gómez Bolaños. Foto tomada de redes sociales.

