Miss Universo 2024: Logina Salah, la primera Miss Egipto con vitiligo

Miss Universo 2024 ha captado la atención mundial, especialmente luego de la elección de la representante de Egipto, Logina Salah. Con 34 años, madre de una niña de 9 y diagnosticada con vitiligo, Salah hace historia en el certamen de belleza más importante del mundo.

La primera Miss Egipto con vitiligo

El 5 de octubre, Egipto coronó a Logina Salah como su representante para el concurso de Miss Universo 2024. Su nombramiento ha sido un hito, pues es la primera mujer con vitiligo en ganar el certamen nacional y competir en el escenario mundial. Esta condición, que afecta la pigmentación de la piel, no ha sido impedimento para que Salah se destaque como modelo, maquilladora y activista social.

Con la reciente eliminación de restricciones de edad y estado civil en Miss Universo, Salah compite como una de las participantes más maduras, algo que refleja el cambio hacia un certamen más inclusivo. “Ser madre me enseñó que no hay límites para alcanzar tus sueños”, expresó Salah durante su coronación.

Diagnosticada con lupus a los 8 años, lo que le causó vitiligo y psoriasis, Salah ha enfrentado el estigma social y el acoso. “Me tomó años aceptarme, pero hoy quiero ser la voz de aquellos que no la tienen”, dijo en una entrevista. Su activismo la ha llevado a colaborar con instituciones como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y Forbes en campañas contra el acoso escolar.

Modelo de inclusión en el mundo de la belleza

Con más de 1,8 millones de seguidores en Instagram, Salah se ha convertido en una figura de referencia para muchos. A través de su plataforma, promueve la aceptación de la diversidad en la belleza. Su enfoque es claro: redefinir los estándares de belleza. “Quiero demostrar que la belleza no tiene un solo molde”, comentó en una publicación reciente.

Logina Salah, madre y activista social, será la representante de Egipto en el certamen de Miss Universo 2024, rompiendo barreras de edad y condición. Foto: Instagram de Logina Salah.

Radicada en Dubái desde hace tres años, Logina Salah no solo ha brillado en el mundo de la moda, sino que también ha lanzado un proyecto de empoderamiento femenino llamado Beyond The Surface Movement. Esta plataforma busca dar visibilidad a mujeres y niñas que enfrentan retos similares a los suyos.

Salah ha sido reconocida por la World Woman Foundation como una de las 60 mujeres más influyentes del mundo. Su trabajo va más allá del maquillaje y las pasarelas; visita escuelas y universidades para educar sobre los peligros del acoso, y sigue siendo una defensora incansable de la positividad corporal.

El certamen de Miss Universo 2024 no solo contará con candidatas de más de 100 países, sino también con mujeres que están rompiendo barreras y redefiniendo lo que significa ser una reina de belleza. Con su participación, Salah se erige como una pionera en el camino hacia la inclusión.

