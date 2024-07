Miss Universe Costa Rica: Yendry Espinoza es la nueva eliminada del concurso

Yendry Espinoza se convirtió el viernes 12 de julio en la nueva eliminada del Miss Universe Costa Rica 2024.

La noticia se dio a conocer durante la transmisión del reality del certamen de belleza, Rumbo a la gala, que semana a semana elimina a una de las participantes.

“No me siento triste, no tanto por mí, sino por la gente que estaba creyendo en mí. Yo sé que esto no es todo lo mío, yo tengo una vida, un trabajo, una familia, soy de muy lejos y me siento triste por la gente que está allá en el sur, mucha gente que me apoyaba y que estaba creyendo en mí”, dijo Yendry tras conocer la noticia.

Espinoza tiene 29 años y es estudiante universitaria de Psicología y trabaja como asistente de enfermería. Además, es oriunda de la Península de Osa.

Yendry Espinoza fue eliminada del Miss Universe Costa Rica el viernes 12 de julio. (Captura Miss Universe Costa Rica )

Con su salida, el grupo de aspirantes que todavía tienen la posibilidad de obtener la tan anhelada corona se reduce a 15. Quienes se mantienen en la competencia son Alexa Gonzalo, Elizabeth Arrieta, Francini Hernández, Daniela Navarro, Emily Cascante, Rebeca Mata, Karol Briceño, Nicole Carboni, María Alejandra Acosta, Josselyn Sandoval, Kelly Ávila, Chonta Mullins, Elena Hidalgo, María José Porras y Dylana Mora.

El reality, que se transmite de lunes a viernes, a las 9 p. m., por el canal ¡Opa!, comenzó con 20 candidatas; sin embargo, cinco candidatas ya salieron del programa: Carlina Bonilla se retiró a inicios de junio; mientras que Pamela Cascante fue la primera eliminada. Por su parte, Angelina Santarrosa renunció al concurso. Además, el pasado jueves 11 de julio, Jennifer Miranda fue expulsada de la competencia.

LEA MÁS: Miss Universe Costa Rica: Candidata Jennifer Miranda quedó fuera del certamen

El reality show de Miss Universe Costa Rica se extenderá hasta el próximo 26 de julio y aquellas que logren avanzar competirán en la gala final, pactada para el 10 de setiembre.

La ganadora de Miss Universe Costa Rica será la representante de Costa Rica en el Miss Universo 2024, que se realizará en México, el próximo mes de noviembre. La ganadora tica será coronada por la nicaragüense Sheynnis Palacios, la actual Miss Universo, quien vendrá al país para la final del concurso nacional.