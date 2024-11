Miss Panamá Italy Mora habla sobre su polémica salida de Miss Universo 2024

Italy Mora, ex Miss Panamá, expresó en redes que su descalificación del Miss Universo fue 'una medida severa' que pudo haber evitado con diálogo. Instagram de Italy Mora.

La representante de Panamá en Miss Universo 2024, Italy Mora, habló por primera vez sobre su polémica salida del certamen. La descalificación ha generado controversia entre los seguidores del concurso. Mora, de 19 años, fue excluida el 1.° de noviembre, horas antes de la Gala de las Catrinas, tras una decisión tomada por el comité disciplinario del certamen.

A través de sus redes sociales, la joven modelo explicó las razones detrás de su expulsión y calificó la medida como “severa”. En un mensaje publicado en Instagram, Mora admitió que cometió un error al salir de su habitación sin permiso y aseguró que esto se debió a malentendidos sobre las indicaciones recibidas. “Salí a maquillarme y recoger mis pertenencias confiando en las instrucciones que me dieron. Lamentablemente, no preví las consecuencias”, declaró la exconcursante.

Italy expresó su tristeza por lo ocurrido y lamentó no poder seguir representando a su país. “Fue un golpe muy duro, no solo para mí sino para mi equipo, que trabajó incansablemente para prepararme”, comentó. Mora también pidió respeto y privacidad mientras asimila lo sucedido y agradeció a quienes la han apoyado durante su camino hacia el certamen internacional.

El comunicado de la joven buscó frenar las especulaciones sobre su salida, que en las últimas horas inundaron las redes sociales. Mora reiteró su compromiso con Panamá y lamentó no poder terminar su participación en Miss Universo. “Siempre he llevado con orgullo la bandera de mi país, y lamento no poder continuar con esta responsabilidad”, concluyó.

Declaraciones del presidente de la organización Señorita Panamá

César Anel Rodríguez, presidente de la organización Señorita Panamá, también se refirió al tema. Según la revista ¡Hola!, en un video transmitido en vivo, Rodríguez aclaró que la salida de Italy Mora fue una decisión del Miss Universo y que la organización panameña respalda a la joven. “Cometió un error y la organización decidió actuar. Pero Italy sigue siendo nuestra reina y cuenta con todo nuestro apoyo”, afirmó.

El directivo evitó entrar en detalles específicos sobre la falta cometida, aunque señaló que no existe conflicto entre la organización panameña y Miss Universo. “Trabajamos todo el día para informar que Panamá no tendrá representante en esta edición del concurso”, agregó.

La descalificación de Mora generó una ola de reacciones en redes sociales, donde algunos seguidores mostraron su apoyo, mientras que otros criticaron la decisión del comité organizador. Tanto Mora como la organización Señorita Panamá esperan que, con estas declaraciones, se cierre el capítulo y se respete la privacidad de la joven en estos momentos difíciles.