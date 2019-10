“Yo misma tuve un trastorno alimentario y por eso me identifico. Me encantaría ayudar a personas que han pasado por ahí, como lo viví, sé cómo podría ayudar. Los trastornos son una enfermedad que no se puede controlar. Se apodera de la mente de uno. Esa fue una etapa fuerte en mi vida. No era que me quería ver delgada. No es algo físico, ni estético. Es una obsesión interna”.