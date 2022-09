Miss Costa Rica 2022: Conozca a las mujeres que se disputarán la corona

Este miércoles 28 de setiembre Costa Rica tendrá una nueva reina de belleza, pues se realizará el certamen Miss Costa Rica 2022.

La gala, que coronará a la sucesora de Valeria Rees, se trasmitirá a partir de las 8 p. m. por Teletica y se llevará a cabo en el Estudio Marco Picado. Allí, un total de nueve finalistas subirán al escenario para desfilar por la pasarela.

Pero, ¿quiénes son ellas y qué les ha dejado el Miss Costa Rica?

En entrevista con Viva, las nueve aspirantes a la corona hablaron acerca de lo que significa este concurso a nivel personal.

Mariela Conejo Benavides

Edad: 27 años

Profesión: Estudiante de veterinaria

Procedencia: San José

“Decidí aceptarme como soy, no cambiar nada de mi físico. Quizá no tengo la imagen que la sociedad quiere que tenga y, como reinas de belleza, estamos expuestas a seguir un patrón de medidas. Sin embargo, el hecho de seguir siendo yo misma, creo que es algo muy valioso para mí y significa lidiar con las críticas”.

Mariela Conejo participó en el Reinado Internacional del Café, en el 2022. (Arnoldo Robert)

Deby González Jaen

Edad: 28 años

Profesión: Licenciada en Administración de Empresas, emprendedora y atleta

Procedencia: San José

“Yo soy atleta (marchista) y todo lo asocio a una carrera, entonces ‘la carrera del Miss Costa Rica’ inicia como una meta para potencializar las cosas que yo hago, como mi negocio. Pero también nace como un propósito, porque una, como todo ser humano, tiene inseguridades y estas plataformas la ayudan a una a realizarse y a buscar más allá de una corona. Te ayudan a ser una mejor versión. En este tiempo yo he logrado tener esa mejor versión y he construido una mujer que sin duda me va a llevar a otras metas, a otros objetivos. Me siento muy segura y en paz”.

Deby González participó en el Miss Intercontinental Internacional. (Arnoldo Robert)

María Fernanda Rodríguez Ávila

Edad: 24 años

Profesión: Ingeniera Civil

Procedencia: San Carlos, Alajuela

“Ha sido una montaña rusa. A veces uno está en la cima y se siente increíble, pero después vienen los momentos difíciles donde uno siente que se está sacrificando. A veces hay comentarios negativos y críticas. Yo esperé 11 años para estar aquí, porque yo me enamoré de los concursos de belleza cuando estaba pequeña y siempre dije: ‘voy a estar en el Miss Costa Rica algún día’. Y yo sentí que este año Dios me dijo: ‘vaya, es su año’.

“Y en este tiempo, creo que los certámenes de belleza me han hecho crecer personalmente y, profesionalmente, en mi seguridad como mujer. He aprendido a manejar la inteligencia emocional, a no reaccionar ante las críticas, a la presión, a mantenerme serena y a tratar de llevar adelante las situaciones que puedo controlar y las que no”.

María Fernanda Rodríguez fue reina Teen Costa Rica Intercontinental 2012 y ganadora del Miss Earth 2017. (Arnoldo Robert)

Nancy Rodríguez Masís

Edad: 21 años

Profesión: Estudiante de Enseñanza de las Ciencias

Procedencia: Atenas, Alajuela

“El concurso me ha enseñado a amarme tal y como soy. Yo acá no tengo miedo de mostrar lo que llevo dentro, yo siento que la belleza de una mujer no está en el físico, sino en sus sentimientos, en cómo se comporta con los demás y en la seguridad que puede tener uno. Y quizá yo no soy la más delgada, pero sé que lo que llevo dentro es muy importante y que mi esencia es muy bonita; y eso lo descubrí en estos meses, porque yo me dejaba llevar por lo que decía la sociedad.

“Debo decir que nunca he participado en un certamen de belleza, ni hice sesiones de fotos ni nada. Todo esto es nuevo para mí. Ha sido muy complicado porque he tenido que aprender rápido: tuve que aprender a usar tacones, a maquillarme, a posar para las fotos, a peinarme... es un sacrificio con amor”.

Nancy Rodríguez Masís tuvo que aprender a modelar y a posar, pues no tenía experiencia en certámenes de belleza. (Arnoldo Robert)

Kristell Ruiz Freeman

Edad: 25 años

Profesión: Periodista

Procedencia: Limón

“Esta es una plataforma que me da la oportunidad de convertirme en una modelo a seguir y empoderar a las mujeres. Yo tuve que vencer muchos miedos y dejar atrás inseguridades, porque yo no era una persona segura de mí misma, me dejaba llevar por lo que la gente me decía, y mi mamá siempre estaba ahí diciéndome: ‘es que si usted no cree en usted, ¿quién lo va a hacer por usted? Usted no puede creer en todo mundo, usted tiene que creer en usted’. Por eso, aunque el mundo esté en mi contra, yo tengo que ir por lo que yo deseo.

“Yo soy una mujer fuerte y vencedora pero tuve que trabajar muy fuerte para llegar a este concurso. Entonces, yo quiero que todos soñemos en grande”.

Kristell Ruiz Freeman fue Miss Eco Costa Rica en el 2020 y fue top 5 en Miss Eco Internacional 2021. (Arnoldo Robert)

Ana Valeria Martínez Porras

Edad: 20 años

Profesión: Estudiante de Ciencias Políticas

Procedencia: San José

“Yo creía que los certámenes de belleza no eran para mí, porque las mujeres son deslumbrantes. Mi abuelita siempre me metió la idea en la cabeza y luego vi un anuncio en Teletica y yo dije: ¿por qué no?’. Ella murió el año anterior y yo sentí que ella me habló al ver el anuncio del casting.

“En mi familia me han enseñado que uno tiene que aprender de todo lo que vive y creo que esta ha sido una experiencia bonita, porque he conocido nuevas facetas de mí misma, facetas que me gustan mucho y que sé que me van ayudar cuando sea más grande. Son características que quizá, en algún momento, me decían que eran de gente egoísta, engreída, pero no, creo que hay que enfocarnos en nosotros mismos y eso no es ser egoísta, es una cuestión de amor propio”.

Ana Valeria Martínez decidió que el Miss Costa Rica 2022 iba a ser su primer certamen de belleza. (Arnoldo Robert)

Pamela Muñoz Morales

Edad: 28 años

Profesión: Periodista

Procedencia: Alajuela

“Este era un reto que yo tenía en el baúl, pero soy una mujer de retos, y me pongo retos cada vez más grandes desde que estoy aquí. Ha sido un reto porque he tenido que salir de mi zona de confort: yo soy periodista deportiva y siempre he estado en un ambiente ‘más de hombres’, con cero maquillaje, cero tacones y esto ha cambiado mi vida.

“Soy de las personas que disfrutan la vida y vive en el presente. Soy muy arriesgada y me gustan los retos. Yo creo que podemos hacer todo lo que queramos y todo lo que nos propongamos.”

Pamela Muñoz Morales ganó el Miss Teen Costa Rica 2010. (Arnoldo Robert)

Tanaysha Koshny

Edad: 23 años

Profesión: Estudiante de odontología

Procedencia: Limón

“Yo pasé muchas situaciones cuando era niña. Yo estoy acá porque quisiera que otras chicas, quienes vivieron lo que mismo yo viví, se sientan identificadas. Yo no estoy acá tanto por el físico, sino por lo que me tocó vivir, y sé que hay mujeres que están pasando por la misma situación, que en este caso es maltrato familiar. En resumen, quiero ser la voz que esas mujeres necesitan escuchar, ya sea a través de la televisión o las redes sociales”.

Este es el primer certamen de belleza en el que Tanaysha Koshny participa. (Arnoldo Robert)

Kristel Gómez Ortiz

Edad: 27 años

Profesión: Recursos Humanos, estudiante de Diseño de Modas.

Procedencia: San José

“Quiero enviar un mensaje de que las mujeres negras pueden resaltar nuestra cultura en la televisión. Además, tengo que decir que yo tengo déficit atencional, y a veces la sociedad, por ser diferente o no cumplir con los estándares de belleza de 90-60-90 no encaja, y le hace creer a uno que está mal. En este caso, yo quiero ser una vocera para esas personas: hombres, mujeres y niños. Quiero ser una agente de cambio”.

Kristel Gómez Ortiz fue primer finalista Miss Teen 2012 y Expo Belleza Costa Rica 2014. (Arnoldo Robert)

Créditos: Fotografías: Arnoldo Robert/ Maquillaje: Teletica/ Trajes: Boutique Valesky/ Peinado: Mauricio Jiménez.