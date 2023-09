Michelle Naranjo cumple su ansiado sueño: nació su bebé Fernando

La periodista de Teletica e influyente figura de redes sociales, Michelle Naranjo, tiene motivos de sobra para sonreír, ya que ha dado la bienvenida a su hijo Fernando. Así lo dio a conocer a través de su Instagram, el viernes 8 de setiembre, donde compartió fotografías del nuevo miembro de su familia junto con su pareja Gustavo Ortega.

“Qué momento, no existen palabras”, escribió en una historia de Instagram. “Nunca voy a encontrar las palabras de agradecimiento”, agregó.

Michelle Naranjo contó que el proceso de embarazo tuvo dificultades, pero que siempre lo consideró como una experiencia luminosa. Foto: Instagram - Sissi Escalante

Naranjo también le contó a sus seguidores que hasta el momento no ha tenido dolor y que a las pocas horas de ser operada (el bebé nació por cesárea) ya se encontraba caminando e inclusive yendo al baño sola.

“Estuve despierta toda la cesárea, no me perdí nada, fue increíble y no miento cuando les digo que la epidural me dolió”, contó.

La espera por el pequeño fue anunciada en marzo por medio de sus redes sociales, donde cuenta con una impresionante base de seguidores, superando los 115.000.

Esta es una de las fotos que compartió Michelle Naranjo recibiendo a su pequeño. Foto: Instagram.

Desde temprana edad, Michelle soñaba con ser madre y, con humor, recuerda haberle prometido a sus padres que sería madre a los 27 años (hoy tiene 25).

En una entrevista previa a Viva, Naranjo dijo que “yo todo esto lo asumo con una gran felicidad porque mi sueño de vida se está cumpliendo. Siempre quise ser mamá y ahora lograrlo es algo que no te puedo explicar. Uno pasa por muchos cambios, físicos y emocionales, pero el hecho de agrandar la familia es una emoción que hace que uno lo asuma de una manera muy brillante, con mucha luz”, contó.

Estos fueron algunos datos que Michelle compartió sobre la experiencia del nacimiento. Foto: Instagram

Más allá de su carrera como comunicadora en Teletica, Michelle Naranjo es reconocida por su destacada participación como campeona nacional de halterofilia. También ha sido presentadora de programas tanto en TDMás como para el equipo de fútbol de Liga Deportiva Alajuelense.

En la actualidad, Naranjo escribe en Teletica.com, donde comparte noticias sobre música y entretenimiento. Además, es creadora de contenido en Instagram, donde trabaja con distintas marcas.

Naranjo también contó a Viva, previamente, que ha tenido un gran respaldo en el ámbito laboral durante esta etapa. “Me he sentido muy apoyada en todo momento. Ha sido una etapa llena de mucho cariño”, expresó.