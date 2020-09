“Mi mente se puso en blanco, no podía, la enfermedad de Parkinson para mí era algo que le da a tu abuela, no era algo relacionado con la gente joven, tenía algunos síntomas pero no como los que tengo ahora o los que tendré en el futuro mientras encuentran la cura. Es como si vieras a un camión que se acerca y estás en la mitad del camino y no te puedes mover y no sabes cuándo va a llegar y no sabes qué tan grande es o qué tan rápido viene hacia ti a arrollarte”, detalló el actor durante su participación en el evento mexicano México Siglo XXI, de la Fundación Telmex Telcel.