Melinda Gates dice que dejar a Bill Gates ‘fue su momento más bajo’

La noticia sobre el divorcio de Melinda y Bill Gates, una de las parejas más adineradas del mundo, causó gran revuelo. La decisión trascendió en mayo del 2021, sin embargo, fue recientemente cuando la mujer habló de sus sentimientos alrededor de la decisión.

Melinda afirmó que separarse de Bill, después de 27 años matrimonio y de tres hijos, significó “el momento más bajo de su vida”.

Page Six, la sección de entretenimiento de The New Yorker, replicó parte de la entrevista en la que Melinda French Gates se permitió hablar de su versión más humana y personal en una entrevista con USA Today, publicada el domingo 13 de marzo.

La filántropa reconoció que un divorcio no fue lo que imaginó el día que se casó, pero que llegó un punto en el que por sí sola entendió cuál era la decisión correcta.

“(...) Necesitaba tomar una elección más saludable y ese fue un día muy, muy triste”, replica Page Six.

[ Bill Gates y su esposa Melinda anuncian su divorcio luego de 27 años de matrimonio ]

La información del divorcio fue transmitida por los Gates en un comunicado, en el que se comprometían a continuar con su fundación, pero en el que aseguraban que no veían un futuro como pareja. En agosto se oficializó el divorcio.

La entrevista resultó bastante reveladora, pues Melinda reiteró que le desagradó enterarse que su esposo Bill tuvo una amistad con el pederasta Jeffrey Epstein.

“No me gustó que tuviera reuniones con Jeffrey Epstein, no. Se lo dejé claro. Él (Epstein) era abominable. Era el mal personificado. Mi corazón se rompe por estas mujeres”, detalló a inicios de marzo a CBS Mornings, recoge Page Six.

En la conversación con USA Today, Melinda, de 57 años, afirmó que el tema de Epstein no fue el único que la llevó a pensar en una inminente ruptura de su matrimonio. La mujer asegura que hubo muchos detonantes más y que ya no podía confiar en lo que tenía con su entonces esposo. Aparentemente, en 2019, Bill Gates le fue infiel.

Durante la charla, la empresaria también habló de que ella no es “una persona feliz todos los días”, sobre todo cuando ve noticias de lo que pasa en el mundo.