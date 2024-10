Meghan Markle deslumbra en gala con elegante vestido rojo reutilizado

Meghan Markle, duquesa de Sussex, sorprendió a los asistentes de la Gala 2024 del Children’s Hospital de Los Ángeles con una aparición inesperada el 5 de octubre. Aportando glamur y conciencia ambiental, Markle vistió el mismo vestido rojo de Carolina Herrera que usó en 2021, mostrando su compromiso con la moda sostenible, informó la revista People.

El vestido, que se destacó por su escote pronunciado y una elegante abertura frontal, fue combinado con tacones rojos, creando una presencia impactante en la alfombra roja del evento. Esta gala, organizada en honor a los pacientes del hospital y a los trabajadores pediátricos, tuvo como objetivo resaltar los logros de la institución.

Esta no es la primera vez que Markle elige este vestido. En noviembre de 2021, lo usó en la gala Salute to Freedom en Nueva York. No obstante, en esta ocasión, la prenda se presentó en una versión más sencilla, sin la cola que acompañaba al look original, subrayando un estilo más refinado y funcional.

La decisión de reutilizar el atuendo ha sido elogiada por muchos, quienes ven en Markle un ejemplo de sostenibilidad en la moda, un contraste notable frente al consumismo en la industria. Al reutilizar una pieza icónica, la duquesa envió un mensaje claro sobre la importancia de tomar decisiones conscientes.

Durante el evento, Markle compartió momentos con pacientes del hospital y sus familias. Además, conversó con el médico principal, agradeciendo su trabajo y dedicación. Al finalizar la velada, fue escoltada por una puerta lateral, no sin antes interactuar con otros asistentes.

Markle ya ha mostrado su apoyo al Children’s Hospital de Los Ángeles en otras ocasiones. Según la revista citada, en marzo lideró una sesión de Sanación Literal en la institución. En una entrevista reciente, expresó su admiración por la dedicación del equipo médico: “Este hospital es el mejor lugar del mundo para que los niños reciban el tratamiento que necesitan”, dijo emocionada.

También subrayó el valor del trabajo que se realiza para las familias que, sin el apoyo del hospital, no podrían acceder a tratamientos especializados. “Estoy muy agradecida por todo lo que hacen, y feliz de estar aquí para brindar mi apoyo”, concluyó Markle, reafirmando su compromiso con la causa.

La presencia de Meghan en la gala no solo capturó la atención por su estilo, sino también por su genuino interés en la labor benéfica, demostrando que el glamur y la conciencia pueden ir de la mano en causas que realmente importan.

