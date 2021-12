Martin Scott, pionero del reggae tico, urge de una operación de reemplazo de cadera

Martin Scott, pionero del reggae costarricense y quien durante muchos años amenizó el recordado programa TV Mejenga junto a Alejandro Rueda, se enfrenta actualmente a una situación de salud que pone en peligro su movilidad. Scott, de 57 años, necesita urgente un reemplazo de cadera ya que sufre de un severo desgaste; es por esta razón que amigos y colegas suyos se unieron en una campaña para apoyarlo.

El cantante de temas como Soy el caliente, La chica de los ojos café y El comisario, ha calado en el corazón de la escena del reggae nacional no solo por ser uno de los primeros en haber cantado este género en Costa Rica, sino porque también, en su rol DJ, se encargó de abrir el camino para muchos de los artistas ticos.

Su gran amigo Alejandro Rueda, con quien compartió en TV Mejenga fue quien inició con la campaña para ayudarlo. “A él no le gusta que diga que fue él, pero hay que reconocer su apoyo y el aprecio a la amistad que nos une”, dijo Martin.

Martin Scott A pesar de su padecimiento, Martin Scott no pierde el positivismo y su buen humor. (Cortesía Martin Scott)

“Vamos a darle calidad de vida a Martin Scott, que es una persona joven, que está productivo, pero así no puede caminar y no puede salir a trabajar”, explicó Rueda en un video que publicó en redes sociales.

La campaña, que fue bautizada como 7.000 a 1.000, busca que 7.000 personas donen ¢1.000 para solventar los gastos de la cirugía y posterior rehabilitación de Martin. A esta cruzada se han sumado muchos artistas y figuras públicas como el también cantante Huba Watson, el DJ Acon, los exfutbolistas Alonso Solís y Erick Lonnis, el jugador Joel Campbell, el músico Carlos Pitusa Gutiérrez y el comediante Alex Costa.

Urgente

Lamentablemente Martin Scott no sabía del desgaste de su cadera hasta hace aproximadamente tres años, cuando comenzó a sentir fuertes dolores en sus rodillas.

“Yo sabía que había afectaciones, lo que no sabía era qué tan graves eran. Primero empezó con una rodilla, después con la otra, luego ya se me hizo un poco más difícil caminar. Cuando pude hacerme las placas el especialista me dijo: ‘usted está para operarlo desde hace un año’”, recordó Scott.

Los dolores en las rodillas y el impedimento para caminar normalmente son producto del desgaste que tiene Martin en la cadera. “Yo tenía ya bastante tiempo de estar padeciendo de ese desgaste pero no lo sabía, ni tampoco sabía el por qué, porque hasta puede ser algo hereditario. Lo que pasa es que fui dejándolo pasar porque tenía que trabajar, buscar el sustento y como yo no hago mucho loco pensé que no era tan grave”, agregó.

Además de su faceta como músico y productor, Martin Scott es muy recordado por su paso por el programa 'TV Mejenga'. (Cortesía Martin Scott)

Actualmente, Martin se trata el padecimiento de cadera en un hospital de la Caja Costarricense del Seguro Social; sin embargo, por recomendación de especialistas, busca realizarse la operación de manera privada porque de lo contrario deberá de esperar más tiempo para podérsela hacer.

“Al tener dificultades para caminar es lógico que otras partes del cuerpo se vayan afectando. Yo estoy bien, gracias a Dios, me ayudo a caminar con un bastoncito pero hay un montón de cosas que no puedo hacer. Imagínese que si me caigo voy a terminar en emergencias”, explicó el cantante con su acostumbrado buen sentido del humor y positivismo.

Además del problema en la cadera, Martin se dio cuenta de que padece de hipertensión y también está con sobrepeso, por lo cual debe de extremar cuidados. El artista ya empezó a tener cambios en su vida y en su dieta para mejorar su estado.

“Cuando me empecé a tratar lo de la cadera salí hipertenso en los exámenes. Para peores soy asintomático y no sabía que estaba a punto de un infarto”, contó.

Actualmente, debido a que le cuesta mucho movilizarse, Martin no está trabajando. Sin embargo, está disponible para hacer locuciones y grabaciones comerciales desde su casa.

Para apoyar a Martin Scott en la campaña 7.000 a 1.000 puede hacer un depósito al Sinpe Móvil 6042-4226, que está a su nombre.

“Todo este movimiento de la campaña, la verdad, es que ha sido una gran bendición, no solo por la ayuda económica, sino porque ha existido una respuesta muy linda de parte de la gente. Me llaman, me ponen mensajes, me envían fotos de cuando estábamos en TV Mejenga. No sabe uno cuánto amor hay hasta que hay una situación así, los mensajes y el cariño de la gente que no me conoce, de los que sí y de los que tengo muchos años de no saber, me han llenado el corazón”, expresó.